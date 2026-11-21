Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kemitraan lini serang antara Kylian Mbappe dan Jude Bellingham kembali menunjukkan pengaruhnya di Real Madrid, setelah duet ini membantu mengembalikan Real Madrid ke dalam pertandingan melawan Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabeu pada pekan ke-13 LaLiga.

Iklan

Real Madrid sempat tertinggal satu gol tanpa balas ketika Bellingham berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-66. Ia memanfaatkan assist yang dikirimkan Mbappe dari tepi kotak penalti dan mengembalikan Real Madrid ke dalam pertandingan, setelah serangkaian upaya untuk menyamakan kedudukan.

Gol Bellingham tercipta tak lama setelah sebuah situasi yang bisa saja mempersulit tugas tuan rumah. Kiper Thibaut Courtois harus turun tangan menyelamatkan gawangnya dari kebobolan gol kedua, hanya 35 detik sebelum gol penyeimbang, menurut detail yang dicatat akun statistik Spanyol "Mister Chip".

Arti penting gol tersebut tidak berhenti pada kembalinya kedudukan menjadi imbang. Angka-angka juga menegaskan peran Mbappe dan Bellingham dalam menciptakan gol satu sama lain, setelah Mister Chip mengungkap bahwa keduanya memuncaki dua daftar yang saling berkaitan terkait assist di LaLiga.

Baca juga: Rekan-rekan Yamal jadi sasaran kontroversi, perpecahan tak lazim di Barcelona

Iklan Iklan

Pakar statistik tersebut menjelaskan bahwa Mbappe berada di puncak daftar pemain yang paling banyak memberikan assist untuk Bellingham di LaLiga, dengan 3 assist. Jumlah itu sama dengan milik pemain asal Brasil, Rodrygo, sehingga keduanya berbagi posisi teratas dalam daftar pemberi assist bagi bintang Inggris itu di kompetisi tersebut.

Topik Terkait

Sebaliknya, Bellingham memuncaki daftar pemain yang paling banyak mengirimkan assist kepada Mbappe di LaLiga. Mbappe telah mencetak 3 gol dari umpan pemain Inggris itu, sama dengan pemain asal Brasil, Vinicius Junior, yang juga mencatatkan jumlah assist yang sama untuk rekan setimnya asal Prancis tersebut.

Baca juga: Dilema Vinicius dan Mbappe mengancamnya, lonjakan besar status Guler di Real Madrid

Iklan

Mbappe sebenarnya nyaris mencetak gol sendiri dalam laga ini ketika maju sebagai eksekutor penalti Real Madrid pada menit ke-39, tetapi tendangannya melambung di atas mistar. Momen itu belum pernah terjadi sebelumnya bagi bintang Prancis tersebut, karena ini menjadi kali pertama ia melepaskan tendangan penalti yang tidak mengarah ke gawang sejak bergabung dengan Real Madrid dari Paris Saint-Germain.

Real Madrid akhirnya memastikan kemenangan susah payah 2-1 berkat gol Bellingham, disusul sengatan penyerang baru Carlos Espí (menit ke-85). Ia kembali menunjukkan kebiasaannya menyelamatkan Real Madrid di menit-menit akhir, sekaligus membalas kepercayaan pelatihnya, José Mourinho, yang yakin akan kemampuannya memengaruhi hasil pertandingan meski hanya bermain beberapa menit dari bangku cadangan.

Iklan

Real Madrid pun terus menekan rival mereka, Barcelona, dengan menyamai perolehan poinnya (masing-masing 33 poin), sebelum Barcelona menjalani laga pada pekan yang sama melawan Villarreal pada Minggu sore besok.

Baca juga: Hantu Benzema kembali, Mbappe puncaki daftar memalukan