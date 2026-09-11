Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, mengungkapkan sikapnya terhadap julukan "sang diktator" yang dilontarkan sejumlah suporter kepadanya melalui media sosial, seraya menegaskan bahwa hal itu terkadang tampak lucu, tetapi mengandung sisi yang kurang menyenangkan karena julukan tersebut dikaitkan dengan sosok-sosok yang menimbulkan kerusakan besar sepanjang sejarah.

Mbappe melanjutkan pembicaraannya dalam wawancara yang ia lakukan bersama majalah "France Football", yang cuplikan-cuplikannya diterbitkan secara berturut-turut oleh majalah Prancis tersebut, di mana sang pemain berbicara tentang julukan yang dilontarkan sejumlah pengikutnya melalui media sosial.

Mbappe berkata: "Hal ini sebagian lucu, karena memberi kesan bahwa bagi sebagian orang ini hanyalah lelucon. Namun, hal itu juga mengandung sisi yang kurang menyenangkan, karena kita tahu kerusakan yang telah ditimbulkan oleh jenis orang seperti ini sepanjang sejarah."

Ia menambahkan: "Dibandingkan dengan orang-orang yang membunuh orang lain, atau yang menyebabkan penderitaan bagi jutaan dan jutaan orang... saya rasa saya tidak pernah melakukan hal serupa sama sekali dalam hidup saya."

Ia melanjutkan: "Ada campuran dari berbagai hal. Di satu sisi, saya tahu hal itu diucapkan sebagai lelucon dan tidak sampai sejauh itu, tetapi terkadang hal itu menunjukkan kurangnya kesadaran politik dan kemanusiaan pada diri orang-orang. Ousmane Dembele berbeda. Ia menemukan hal itu di media sosial! Ia hanya tertawa saja."

Yang dimaksud Mbappe pada bagian akhir jawabannya adalah lelucon yang dilakukan Ousmane Dembele terhadap Mbappe sendiri terkait persoalan ini.

Pemain Paris itu sebelumnya, sebagai gurauan, menyebut Mbappe dengan nama Mobutu, merujuk pada diktator yang memerintah Zaire, yang saat ini dikenal dengan nama Republik Demokratik Kongo, selama 25 tahun.



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