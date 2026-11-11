Mbappe absen dari laga melawan Italia, Zidane resmi panggil penggantinya

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, menerima pukulan telak jelang laga yang ditunggu-tunggu melawan Italia, setelah absennya Kylian Mbappe dari pertandingan yang dijadwalkan besok, Kamis, di UEFA Nations League hampir dipastikan, akibat ia mengalami nyeri pada otot hamstring. Perkembangan ini menambah kesulitan Les Bleus menjelang ujian penting dalam perjalanan mereka di turnamen tersebut.

Iklan

Perkembangan terbaru semakin memperkuat kemungkinan absennya kapten timnas Prancis, setelah tim kepelatihan secara resmi mengumumkan pemanggilan Senny Mayulu, pemain Paris Saint-Germain, untuk bergabung dengan skuad, didatangkan dari timnas Prancis U-21, dalam langkah yang bertepatan dengan terus berlanjutnya ketidakpastian seputar kesiapan bintang Real Madrid tersebut.

Sejumlah laporan media Prancis menyebutkan bahwa Mbappe mengalami gangguan pada otot hamstring, dan ia tidak ikut dalam sesi latihan bersama terakhir timnas pada hari Rabu, serta hanya menjalani perawatan, satu hari sebelum menghadapi Italia di Milan.

Mayulu bergabung, Mbappe mendekati absen

Timnas Prancis mengumumkan bergabungnya Mayulu ke dalam barisan tim utama, dalam pemanggilan pertama bagi pemain berusia 20 tahun tersebut, setelah sebelumnya ia sudah berada di pusat pelatihan Clairefontaine bersama timnas muda.

Iklan Iklan

Surat kabar "Le Parisien" menjelaskan bahwa Mayulu bergabung untuk menggantikan ketiadaan Aurelien Tchouameni, yang meninggalkan pemusatan latihan akibat cedera, namun pada saat yang sama mengisyaratkan kemungkinan pemain muda tersebut menjadi opsi tambahan untuk menutupi setiap kemungkinan absennya Mbappe, mengingat beragamnya posisi yang bisa ia isi dan kemampuannya menjalankan peran-peran ofensif.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ITA UEFA Nations League A 14.45 FRA

Sementara itu, jaringan "Canal Plus" asal Prancis melangkah lebih jauh, dengan menyatakan bahwa Mbappe akan absen pada laga melawan Italia akibat nyeri pada otot hamstring, dan bahwa Zidane memutuskan memanggil Mayulu untuk menutupi kekurangan pada opsi-opsi ofensif, terutama di posisi penyerang murni.

Meski Federasi Sepak Bola Prancis tidak mengumumkan dalam pernyataan terkait pemanggilan Mayulu mengenai rincian diagnosis kondisi Mbappe, absennya pemain itu dari latihan, di samping laporan-laporan yang menyebutkan tentang dicoretnya ia dari laga melawan Italia, membuat statusnya pada pertandingan tersebut sangat diragukan, dengan menanti kemungkinan ia disiapkan untuk pertandingan berikutnya menghadapi Turki, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang.

Iklan

Absennya para pemain menerpa pemusatan latihan Les Bleus

Masalah Zidane tidak berhenti pada Mbappe, sebab timnas Prancis mengalami serangkaian absen yang berpengaruh menjelang dua laga melawan Italia dan Turki.

Iklan

Tchouameni meninggalkan pemusatan latihan setelah mengalami cedera, demikian pula telah dipastikan absennya Marcus Thuram dan Pierre Kalulu, setelah keduanya masuk dalam perhitungan timnas, sementara daftar awal menyaksikan absennya sejumlah unsur ofensif akibat cedera, yang paling menonjol adalah Ousmane Dembele, Magnes Akliouche, dan Esteban Lepaul.

Zidane sebelumnya telah memanggil Marcus Thuram ke dalam daftar sebelum akhirnya kehilangan pemain itu akibat cedera, sementara ia terpaksa melakukan penyesuaian tambahan terhadap opsi-opsinya, di antaranya memanggil Elye Junior Kroupi untuk menggantikan ketiadaannya, lalu mendatangkan Mayulu setelah cedera Tchouameni.

Iklan

Absennya para pemain ini memperoleh arti yang lebih besar di tengah keinginan Zidane untuk memantapkan pola ofensif yang jelas bagi timnas, terutama karena Prancis memasuki fase ini dari UEFA Nations League dengan berusaha memastikan lolos ke babak perempat final, setelah hanya mengumpulkan satu poin dari laga melawan Italia untuk menjamin lolos sesuai perhitungan grup.

Perselisihan Mbappe dan Zidane, krisis yang melampaui lapangan?

Iklan

Krisis fisik Mbappe datang pada momen yang sensitif, sebab surat kabar "L'Equipe" membahas keberadaan hubungan yang tidak sepenuhnya harmonis antara kapten timnas dan pelatih barunya, dibandingkan dengan hubungan yang terjalin antara pemain itu dengan pelatih sebelumnya, Didier Deschamps.

Akar ketegangan ini, menurut apa yang disampaikan laporan-laporan Prancis, berasal dari pemusatan latihan pertama Zidane sebagai pemimpin tim kepelatihan, ketika ia memutuskan memainkan Mbappe di posisi sayap kiri, dengan mengandalkan Dembele di jantung serangan, sebuah keputusan yang ditafsirkan sebagai perubahan pada posisi bintang Madrid itu di dalam sistem ofensif, terutama karena ia lebih menyukai bermain di posisi penyerang murni belakangan ini.

Iklan

Zidane sebelumnya telah berupaya meredam isu ini sebelum pemusatan latihan saat ini, setelah ia menyatakan dengan jelas bahwa Mbappe akan mendapatkan kesempatan bermain di posisi favoritnya sebagai ujung tombak pada dua laga melawan Italia dan Turki, di tengah absennya Dembele dari daftar akibat cedera.

Namun perkembangan fisik terbaru mengancam merusak rencana ini, dan menghalangi Zidane untuk menguji kekompakan antara Mbappe dengan unsur-unsur ofensif lainnya dalam susunan yang hendak ia andalkan.

Iklan

Laporan-laporan yang membahas suasana timnas tidak terbatas pada hubungan Mbappe dengan pelatihnya, sebab laporan-laporan itu mengisyaratkan adanya ketegangan dalam hubungannya dengan sebagian rekan setimnya, dengan latar belakang dampak persaingan memperebutkan Ballon d'Or dan pernyataan-pernyataan saling balas yang terkait dengannya, serta membahas perasaan pemain itu terisolasi di dalam ruang ganti, dan upayanya untuk mendekatkan diri dengan kelompok pemain lain.

Dengan demikian, Zidane mendapati dirinya menghadapi ujian yang rumit; sebab di samping keharusan menangani absennya para pemain secara beruntun, ia kini dituntut untuk mengelola situasi kapten timnas pada momen ketika ia membutuhkan stabilitas dan keharmonisan, sementara kemungkinan absennya Mbappe mengancam menunda ujian nyata pertama bagi konsep ofensif yang ingin diterapkan pelatih Prancis itu selama jeda internasional ini.