Max Huiberts mengungkapkan: ketiga bintang dunia ini hampir pindah ke AZ

Para pemain asal Amerika Selatan Ángel Di María, Alexandre Pato, dan Philippe Coutinho merupakan opsi serius bagi AZ pada masa Max Huiberts menjabat sebagai direktur teknis. Hal itu diungkapkan oleh pejabat yang akan mengundurkan diri tersebut dalam wawancara dengan Noordhollands Dagblad.

Huiberts, yang kini berusia 55 tahun, bertanggung jawab atas kebijakan olahraga di AZ selama sepuluh tahun. Klub asal Alkmaar ini telah melewatkan sejumlah peluang emas.

“Saya pikir misalnya Jan Paul van Hecke. Kami sangat ingin mendapatkannya, tetapi kemudian Brighton ikut campur dan dia pindah ke sana,” kata Huiberts, yang juga ingin merekrut pemain timnas Belanda Micky van de Ven saat masih di FC Volendam.

Di luar perbatasan Belanda, AZ juga melewatkan sejumlah bintang dunia. Terutama di Amerika Selatan.

“Marcel Brands saat itu sedang mengurus Angel Di María. Hal yang sama berlaku untuk penyerang Brasil Alexandre Pato; Dick Scheringa benar-benar bersedia mengeluarkan banyak uang untuknya. Dia memilih AC Milan. Sayang sekali.”

“Saya duduk di Rio de Janeiro bersama agen-agen Philippe Coutinho. Kami mendekati mereka saat dia berusia lima belas tahun,” kenang Huiberts.

Huiberts paling bangga dengan deretan penyerang yang ia bawa ke AZ: Vincent Janssen, Wout Weghorst, Vangelis Pavlidis, dan Troy Parrott.