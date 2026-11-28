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Jamal Musiala kembali mengalami kemunduran. Menjelang laga tandang Bayern Munich melawan HSV, direktur olahraga Max Eberl berbicara dengan emosional tentang cedera terbaru pemain berusia 23 tahun itu.

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Menjelang laga Bundesliga antara Bayern Munich dan HSV, Max Eberl berbicara tentang cedera terbaru Jamal Musiala.

Pemain serang klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu kembali mengalami cedera otot di paha kanan dalam laga Liga Champions di markas OSC Lille Rabu lalu. Direktur olahraga Eberl mengonfirmasi kepada Sky bahwa cedera itu sama dengan yang mengganggu Musiala selama beberapa pekan sebelumnya.

Dalam pernyataan yang dirilis Bayern pada Jumat, disebutkan bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan absen "hingga pemberitahuan lebih lanjut". Menurut laporan media, ia tidak akan tersedia selama empat hingga enam pekan. Dengan demikian, ia kemungkinan baru kembali bermain setelah jeda musim dingin.

"Kami hanya ingin ia mendapat ketenangan. Kami ingin ia mendapat ruang untuk dirinya sendiri," kata Eberl sesaat sebelum laga tandang di Hamburg. Direktur olahraga itu melanjutkan bahwa cedera terbaru ini merupakan "tragedi bagi dirinya secara pribadi", setelah Musiala baru bermain selama 247 menit dalam pertandingan resmi musim ini.

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Eberl juga menegaskan bahwa seluruh keluarga Bayern mendukung pemain tim nasional Jerman itu dan akan melakukan segala upaya agar ia secepat mungkin kembali ke performa terbaiknya: "Kini kami memberinya waktu dan ruang agar ia juga bisa sedikit menjauh dari semuanya dan kembali lebih kuat. Ini kemunduran lagi, tetapi kami semua di klub akan mendukung dan menopangnya agar ia bisa kembali."

Getty Images

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Bagaimana perkembangan terbaru perdebatan seputar Jamal Musiala?

Musiala baru kembali bermain Jumat lalu sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 1-1 melawan 1. FC Köln. Ia juga masuk sebagai pemain pengganti melawan Lille dan tetap berada di lapangan hingga peluit akhir , tetapi cedera lamanya kambuh dalam laga tersebut. Menurut laporan Bild, Musiala sudah merasakan sesuatu pada pahanya saat tampil sebagai pemain pengganti melawan Köln. Namun, di tengah perdebatan publik mengenai dirinya dan kondisi kesehatannya, ia sangat ingin bermain melawan Lille.

Musiala belakangan mendominasi pemberitaan seputar Bayern. Presiden kehormatan Uli Hoeneß, ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen, dan terutama Karl-Heinz Rummenigge, yang seperti Hoeneß merupakan anggota dewan pengawas, berturut-turut menyampaikan keraguan di depan publik dengan nada yang kian tajam mengenai apakah ia bisa kembali mencapai performa terbaiknya seperti dahulu akibat disfungsi neurologis yang dialaminya. Jika kekhawatiran itu terbukti benar, penyesuaian terhadap kontraknya yang bernilai tinggi harus dibahas.

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Pernyataan para petinggi itu menimbulkan banyak ketidakpahaman di kalangan publik sepakbola. Pada Selasa, jajaran pimpinan Bayern dan tim perwakilan Musiala dari agensi 11WINS bertemu untuk membicarakan persoalan tersebut di kompleks klub di Säbener Straße. Setelah itu, Bayern merilis pernyataan resmi yang menyebut telah terjadi "diskusi konstruktif" antara kedua pihak.