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Massimo Mauro, mantan pemain sayap Juventus dan Napoli, berbicara dalam acara Radio Anch'io Sport di Rai Radio 1 mengenai banyaknya gol yang tercipta sejauh ini di Serie A: "Saya sulit melihatnya sebagai hal positif. Jujur saja, para bek agak kurang bagus. Tentu, kita senang melihat gol, tetapi para bek perlu kembali diajari cara bertahan."

Mengenai Lazio, yang memimpin klasemen sendirian: "Mereka mengejutkan kita semua, dan peluang mereka ke depan patut dinilai positif. Saya akan sangat senang jika tahun ini ada tim lain yang bersaing memperebutkan gelar Serie A. Saya juga merujuk pada Roma. Kedua tim asal Roma mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang."

Kemudian, mengenai Malen dan Roma: "Saya tidak ingin meremehkan kualitas Malen, tetapi saya ingin menyoroti permainan Roma. Contohnya, kemarin dalam laga Juve-Venezia, Kolo Muani hanya dua kali menyentuh bola sepanjang babak pertama, sementara Malen dalam satu babak nyaris bosan karena begitu banyak bola yang didapatnya. Gasperini selalu bisa diandalkan, para penyerang tengahnya mencetak banyak gol. Roma juga memiliki pertahanan yang luar biasa. Tim ini seimbang. Jika Dybala mampu bertahan, mereka bisa bersaing memperebutkan gelar Serie A hingga akhir."

Mengenai persaingan Malagò dan Galliani untuk kursi presiden FIGC pada 14 Desember mendatang: "Saya menyukai keputusan-keputusan Malagò sejauh ini. Ia telah membentuk tim yang bisa dipercaya. Galliani, bersama Giraudo, adalah pengurus terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Italia. Sekarang Adriano sudah tua, saya tidak menyangka ia akan mencalonkan diri, seperti dilaporkan ANSA. Di Italia, orang-orang tua tidak mau menjadi penasihat bijak, mereka ingin terus memiliki kekuasaan dan itu tidak baik. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tetapi sejauh ini Malagò telah melakukan semuanya dengan sangat baik, kecuali sandiwara Guardiola. Lega Serie A lebih buruk daripada kompleks hunian yang paling kacau sekalipun. Berurusan dengan semua presiden klub Serie A sangat sulit. Itulah masalahnya."