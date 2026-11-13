Maurice Steijn Kembali untuk Menyelamatkan ADO Den Haag

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Maurice Steijn menjadi pelatih kepala baru ADO Den Haag. Pelatih berusia 52 tahun itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 pada Jumat bersama klub yang pernah ia bela sebagai pemain dan latih sebagai pelatih.

Steijn pernah bermain untuk tim junior dan tim utama ADO, lalu bekerja sebagai pelatih tim junior dan pelatih kepala. Ia mendampingi ADO dari pinggir lapangan dalam tepat 100 pertandingan. Setelah itu, pria asal Den Haag tersebut melatih sejumlah klub, termasuk VVV-Venlo, Ajax, dan Sparta Rotterdam.

Steijn yang berpengalaman belum memiliki klub sejak meninggalkan Sparta musim panas lalu. Karena itu, ia bisa langsung bergabung dengan klub yang baru-baru ini memecat Robin Peter akibat hasil buruk.

"Dengan mendatangkan Maurice, kami mendapatkan pelatih kepala berpengalaman yang mengenal klub ini lebih baik daripada siapa pun dan memahami arti ADO Den Haag bagi kota serta para suporternya," kata Direktur Sepakbola Steven Gunn. "Di Sparta, ia telah membuktikan bahwa ia mampu menyelamatkan tim dari degradasi dan kemudian membawa tim itu terus berkembang."

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"Ia tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik para pemainnya. Kami melihat pendekatannya sebagai landasan yang baik untuk bersama-sama mencapai target kami bertahan di Eredivisie," tambah Gunn.

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ADO juga mengumumkan bahwa Jay Driessen dan Levi Schwiebbe akan menjadi asisten Steijn. Pelatih baru itu harus langsung bekerja karena laga tandang melawan Ajax menanti pada 22 November.

Klub asal Den Haag itu saat ini menempati posisi ke-17 di Vriendenloterij Eredivisie. Pekan lalu, ADO mengalahkan Sparta 3-1 di kandang, sehingga kini unggul lima poin atas Willem II yang berada di dasar klasemen.

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ADO masih akan bermain lima kali di Eredivisie sebelum jeda musim dingin. FC Utrecht dan Excelsior akan bertandang ke Den Haag, sementara ADO akan menjalani laga tandang melawan NEC dan Willem II.