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Maurice Steijn kembali melatih ADO Den Haag pada Minggu, justru dalam laga melawan Ajax di Amsterdam, tempat ia bekerja dari Juli hingga Oktober 2023. Dalam wawancara dengan NU.nl, pelatih itu mengatakan bahwa dirinya pasti tahu apa yang harus dilakukan dengan skuad Ajax saat ini.

Periode Steijn di Ajax bertepatan dengan salah satu musim tergelap dalam sejarah klub Amsterdam tersebut. Steijn didatangkan oleh direktur teknik Sven Mislintat, yang menempuh jalannya sendiri sebelum dipecat pada September 2023.

Tiga tahun kemudian, kondisi Ajax lebih baik dan skuadnya tampak jauh lebih kuat berkat upaya direktur teknik Jordi Cruijff pada musim panas lalu. Ketika sebelumnya ditanya soal perbedaan kedua skuad, Steijn menggunakan kata 'iri'. Kini ia sedikit menarik kembali ucapannya.

"Iri mungkin bukan kata yang tepat," kata Steijn kepada NU.nl. "Namun, sekarang kerja sama di Ajax berjalan sangat baik. Itulah dasar kesuksesan. Saya merasakan kerja sama seperti itu di semua klub yang pernah saya tangani, tetapi sayangnya tidak di Ajax. Itu disayangkan."

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Meski begitu, Steijn yang tersenyum lebar mengakui ada sedikit rasa iri. "Kalau melihat perbedaan antara pemain yang didatangkan pada masa saya dan pemain yang didatangkan Cruijff, itu sudah jelas. Apakah saya tahu apa yang harus dilakukan dengan skuad Ajax saat ini? Ya, tentu saja."

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Meski pengalamannya di Ajax tidak berhasil, Steijn tetap mengenang masa-masanya di ibu kota dengan hangat. "Ajax tetap menjadi klub yang istimewa bagi saya. Saya selalu mendapat sambutan yang sangat hangat di sana. Saya juga masih mengenal sejumlah pemain dan orang-orang yang bekerja di klub itu."

"Mereka adalah orang-orang yang telah menjalin hubungan dengan saya. Meski begitu, ini salah satu pertandingan yang masih akan kami jalani musim ini. Begitulah adanya." ADO saat ini menempati peringkat ke-17 Eredivisie, sehingga tekanan terhadap mereka sangat besar.

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Namun, ADO bertandang ke Amsterdam dengan perasaan positif karena memenangi laga terakhir sebelum jeda internasional. Mereka mengalahkan Sparta Rotterdam 3-1 di kandang.

Selisih mereka dengan Sparta yang berada di peringkat ke-12 hanya tiga poin. Sebelum jeda musim dingin, tim asuhan Steijn masih akan menjalani sejumlah laga krusial, antara lain melawan Excelsior di kandang dan juru kunci Willem II di kandang lawan.