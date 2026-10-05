Ketika Jurgen Klopp meninggalkan lapangan Stadion Thessaloniki pada Minggu malam kemarin, ia menyadari betul bahwa antusiasme yang mengiringi penunjukannya sebagai pelatih timnas Jerman belum berhasil diterjemahkan menjadi hasil nyata di lapangan.

Hanya satu kemenangan dalam empat pertandingan internasional pertama jelas tidak sepadan dengan besarnya ekspektasi yang digantungkan oleh seluruh rakyat kepadanya.

Para pencinta Die Mannschaft berharap akan ada dampak instan nan ajaib ketika mantan pelatih kesayangan Liverpool dan Borussia Dortmund itu mengambil alih kendali Juli lalu, menggantikan Julian Nagelsmann setelah kegagalan mengecewakan lainnya di Piala Dunia. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit.

Angka yang Tak Layak bagi Jerman

Kecuali satu-satunya kemenangan 2-0 atas Serbia pekan lalu, hasil-hasil yang diraih mengecewakan: kekalahan di kandang sendiri dari Yunani, lalu hasil imbang tanpa gol 0-0 pada hari Minggu, dan sebelumnya hasil imbang 1-1 dengan Belanda di Grup 2 UEFA Nations League.

Rangkaian hasil tersebut menempatkan Jerman di peringkat ketiga dengan hanya 5 poin, sementara Belanda dan Yunani memuncaki klasemen dengan masing-masing 8 poin, menurut "Reuters".

Legenda sepak bola Jerman Lothar Matthaus, kapten timnas yang menjuarai Piala Dunia 1990, berkomentar: "Secara umum, jelas terlihat bahwa banyak aspek permainan mereka belum sepenuhnya selaras."

Ia menambahkan: "Jelas terlihat bahwa para pemain muda menikmati pengalaman ini. Sayangnya, poin yang kami raih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kami tidak bisa puas dengan perolehan poin ini."

Klopp Melihat Apa yang Tak Dilihat Orang Lain

Meski begitu, timnas Jerman tampak lebih garang dan solid dibanding dalam beberapa tahun terakhir, di mana para pengamat sesekali menangkap gaya menyerang cepat khas Klopp.

Inilah yang menjadi landasan Klopp, yang kini berusia 59 tahun, dalam membela timnya. Ia berkata setelah pertandingan terakhir dari rangkaian empat laga bulan ini: "Saya sangat puas karena saya tahu dari mana kami berangkat. Saya tidak akan percaya bahwa kami bisa menampilkan babak pertama dengan level seperti ini hanya setelah satu pekan. Para pemain tampil luar biasa; pergerakan dan penempatan posisi mereka sangat istimewa."

Ia menambahkan: "Saya sangat kagum dengan tim ini dan dengan cara kami bermain. Semua orang telah berusaha keras selama dua pekan terakhir dan membuktikan kelayakan mereka untuk dipilih. Ketika kami bertahan secara kolektif seperti ini, para pemain bisa menyajikan sepak bola yang hebat."

Klopp sempat mengejutkan banyak orang dan menuai pujian luas ketika ia mengumumkan daftar yang memuat 44 pemain untuk empat pertandingan tersebut, dengan dua susunan terpisah yang masing-masing berisi 22 pemain, serta memanggil 16 pemain baru dalam upayanya memulihkan reputasi sang juara dunia empat kali.

Bek Philipp Trau dan winger Dery Scherhant termasuk di antara para pendatang baru yang tampil kuat pada debut mereka.

Misi Menyelamatkan Reputasi

Klopp menyadari bahwa tugasnya kini bukan sekadar membangun tim, melainkan menyelamatkan jalur kualifikasi. Setelah kekalahan mengejutkan dari Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia Juni lalu di bawah kepemimpinan Nagelsmann, yang merupakan kegagalan dini ketiga setelah tersingkir dari fase grup pada 2018 dan 2022, para suporter tidak lagi punya kesabaran untuk kegagalan-kegagalan berikutnya, mengingat gelar terakhir Jerman diraih pada 2014.

Meraih kemenangan menjadi kebutuhan mendesak ketika timnas Jerman bertandang ke markas Serbia pada 13 November, lalu menjamu Belanda tiga hari berselang, jika mereka ingin tetap bersaing memperebutkan salah satu dari dua posisi teratas yang lolos.







