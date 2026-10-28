Matteo Dams menghadapi mantan klubnya, PSV, dalam situasi tanpa harapan: ini yang terjadi

Tepat sepekan lagi, Matteo Dams bersama Club Brugge akan menghadapi PSV, klub yang pernah dicintainya, di Liga Champions. Namun, kecil kemungkinan bek kiri itu akan bermain di Stadion Philips, menurut Het Nieuwsblad. Hingga kini, Dams yang berusia 22 tahun baru bermain tepat satu menit dalam pertandingan resmi untuk juara bertahan Belgia tersebut.

Dams bergabung dengan akademi PSV saat berusia delapan tahun dan menembus tim utama pada usia 20 tahun. Bek asal Belgia itu menjadi juara Liga Belanda dan tampil dalam enam pertandingan Liga Champions pada paruh kedua 2024, antara lain melawan Juventus dan Paris Saint-Germain.

Tepat ketika Dams hendak menandatangani kontrak baru dengan PSV, Al-Ahli datang dengan tawaran yang luar biasa tinggi, sekitar €9 juta. Tawaran finansial itu menggoda PSV dan Dams, yang kemudian menyetujuinya.

Di Arab Saudi, Dams antara lain menjuarai Liga Champions AFC. Namun, batasan jumlah pemain asing membuatnya sulit untuk benar-benar menembus tim utama di sana. Musim panas lalu, Dams memilih mempertimbangkan sisi olahraga dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di Stadion Jan Breydel.

Club Brugge melihat Dams sebagai pengganti Bjorn Meijer, yang meninggalkan Belgia untuk memulai petualangan di Italia bersama Sampdoria. Dams sesuai dengan profil yang dicari: pemain muda potensial yang terutama diharapkan menjadi pelapis pilihan utama Joaquin Seys, tetapi juga bisa langsung diandalkan.

Sejauh ini, pelatih Ivan Leko belum yakin pada Dams. Dalam tiga pertandingan pertama musim ini, Dams bahkan tidak masuk skuad Leko. Pada pekan keempat Jupiler Pro League, Leko untuk pertama kalinya memberinya harapan untuk menjalani debut di kompetisi negaranya sendiri. Namun, Dams tetap duduk di bangku cadangan, begitu pula dalam dua pertandingan berikutnya.

Dams, yang juga tidak mendapat kesempatan masuk sebagai pemain pengganti di Liga Champions dan Croky Cup, akhirnya menjalani debut di Pro League akhir pekan lalu. Seys harus keluar lapangan karena sedikit rasa sakit saat laga melawan Sint Truidense VV tinggal menyisakan satu menit. Pergantian itu membuka jalan bagi menit pertama Dams berseragam Blauw-Zwart .

"Menurut sumber internal, Dams membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan," demikian penjelasan Het Nieuwsblad mengenai minimnya menit bermain Dams. "Standar permainan fisik dan intensitas di Arab Saudi rendah. Di Club Brugge ini, keduanya justru merupakan pilar utama. Namun, staf dan manajemen puas dengan Dams: ia menjadi tangguh, mendapat dukungan yang baik, dan bermental kuat."

"Coba saja merebut tempat ketika Seys berada di atas Anda dalam urutan pilihan. Jadi, para petinggi bersikap realistis dan sabar. Namun, kalau boleh menebak, Dams sendiri mungkin sudah berharap mendapat kesempatan bermain lebih banyak." Bagaimanapun, kesempatan bermain melawan PSV tampaknya masih jauh. "Kemungkinan besar ia akan ikut bertandang ke mantan klubnya Rabu depan, meski lebih sebagai sosok yang mengenal klub itu daripada sebagai kandidat untuk mendapat menit bermain."