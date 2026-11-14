Mata-mata lain di Real Madrid: Kejutan baru meledak di Valdebebas

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Pada saat Carlos Espi mencuri sorotan di dalam Real Madrid, setelah berubah menjadi salah satu kejutan musim ini di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, sebuah nama lain yang menyandang gelar yang sama mulai menarik perhatian di dalam klub kerajaan tersebut.

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Dialah José Antonio Sáiz Espinosa, bek kiri berusia 18 tahun, yang tampil luar biasa bersama tim muda "Juvenil A", setelah menjadi pemain paling produktif dalam hal menciptakan gol di antara empat tim teratas di sistem Real Madrid.

Pemain muda itu mengungguli nama-nama besar di tim utama, hingga semakin dekat untuk menjalani pengalaman baru bersama Real Madrid C, langkah yang mencerminkan perkembangan mencolok yang ia capai di dalam akademi klub.

Surat kabar Spanyol "Marca" mengungkap bahwa Espinosa, yang dikenal di dalam akademi "La Fábrica" dengan nama "Espi", telah menciptakan 6 gol dalam 10 pertandingan musim ini, hingga memuncaki daftar pencipta gol di empat tim teratas klub.

Yang mencolok, torehannya mengungguli angka-angka bintang tim utama, karena pemain Turki Arda Güler hanya mencatatkan 5 assist, berbanding 4 milik Jude Bellingham dan 3 milik pemain Prancis Kylian Mbappé.

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Sebaliknya, Leiva mencetak dua assist bersama Castilla, sementara rekannya Kömbani mencapai 5 assist bersama tim muda, hingga Espinosa menegaskan keunggulannya dalam aspek ini, meski berbeda sifat posisi dan tugasnya.

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Angka-angka ini tampaknya bukan sekadar lonjakan ofensif sesaat, karena Espinosa telah menjadi salah satu pilar yang diandalkan Álvaro López, pelatih tim muda, dalam susunan pemain intinya.

Pemain itu berhasil mengamankan tempatnya meski ada persaingan untuk posisi bek kiri, di tengah kehadiran nama-nama seperti Lizcano, Liberto, Aguado, dan Valdepeñas.

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Dengan dimulainya musim ini, persaingan itu berubah menjadi peluang nyata baginya untuk menunjukkan kemampuannya, terutama dengan menurunnya peluang sebagian pesaingnya untuk tampil, hingga ia menjadi salah satu pemain tim yang paling banyak hadir di atas lapangan.

Manu Romero sebelumnya menjadi kandidat yang bersaing kuat dengan Espinosa untuk posisi itu, tetapi dua cedera yang ia alami sejak awal periode persiapan menjauhkannya dari partisipasi, hingga ruang semakin terbuka bagi bakat muda tersebut.

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“Espi” memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, dan berhasil meyakinkan Álvaro López akan kemampuannya, setelah menampilkan level yang seimbang di sisi bertahan maupun menyerang.

Penampilan perdananya bersama tim muda musim ini terjadi melawan AEK Athena, dengan memanfaatkan absennya Lizcano karena sanksi, sebelum ia mengubah peluang itu menjadi titik tolak untuk mengukuhkan posisinya di susunan pemain inti.

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Perhatian terhadap pemain itu tidak terbatas pada tim pelatih timnya saja, tetapi meluas ke para pelatih tim-tim yang lebih tinggi di dalam akademi, karena ia menjadi perhatian Marc Carrasco, pelatih Real Madrid C, dan Julián López de Lerma, direktur teknis Castilla.

Perhatian ini bersamaan dengan semakin dekatnya ia untuk tampil kembali bersama salah satu tim cadangan, setelah ia menjadi kandidat untuk menjadi kejutan paling mencolok dalam daftar Real Madrid C menghadapi Sanse, yang dijadwalkan hari Minggu.

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Ini akan menjadi panggilan keduanya selama musim ini, setelah sebelumnya ia pernah tampil mengenakan jersey Castilla pada September lalu melawan Alcorcón, dalam sebuah langkah yang mencerminkan percepatan laju perkembangannya di dalam klub.

Peluang pemanggilannya datang untuk menutup absennya Lizcano, yang bergabung dengan timnas Spanyol U-19, di samping pemanfaatan tim pelatih atas libur yang didapat tim muda pekan ini.

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Meski keikutsertaannya dalam pertandingan belum dipastikan, sekadar bergabungnya ia ke dalam daftar Real Madrid C merupakan tonggak penting dalam kariernya, dan memberinya kesempatan untuk bersentuhan dengan level persaingan yang lebih tinggi.

Selain itu, keberagaman perannya di dalam lapangan, antara penutup pertahanan, dukungan serangan, dan penciptaan peluang, memperkuat peluangnya untuk naik secara bertahap menuju level yang lebih tinggi di dalam klub.

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Espinosa lahir pada 6 Mei 2008 di kota Villamanrique de la Condesa, yang termasuk provinsi Sevilla, dan memulai perjalanannya di tim-tim junior klub Sevilla, sebelum berpindah ke klub Altair.

Pemain itu menarik perhatian para pemandu bakat Real Madrid pada musim panas 2023, hingga kemudian bergabung dengan tim Cadete A, dan memulai perjalanan menapaki jenjang di dalam akademi “La Fábrica”, hingga mencapai tim muda.

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Dan sementara Carlos Espí terus menulis kisahnya bersama tim utama, José Antonio Sáiz Espinosa muncul sebagai “Espi” lain yang mengetuk pintu masa depan di Real Madrid, dengan berbekal musim yang mencolok yang bisa saja membuka jalan baginya menuju level yang lebih tinggi di dalam klub.