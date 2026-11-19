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Bek Milan asal Serbia, Strahinja Pavlović, berbicara tentang pengalamannya di Italia sambil membeberkan sejumlah kejadian dan cerita. Ia mengawalinya dengan membahas hubungannya dengan mantan pelatihnya asal Portugal, Sérgio Conceição.

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Pernyataan Pavlović tersebut dipublikasikan oleh La Gazzetta dello Sport, yang mengutip penampilannya di podcast Serbia "SS Calcio".

"Dalam pertemuan pertamanya sebagai pelatih Milan, ia terlambat 40 menit. Semua pemain dan anggota dewan direksi menunggunya, sementara ia berada di ruangannya. Ia ingin semua orang paham siapa yang memegang kendali, dan ia melakukannya dengan sengaja," kata Pavlović.

"Conceição melarang konsumsi Nutella, dan sejak saat itu kami sama sekali tidak diizinkan lagi memakannya," lanjutnya.

"Sérgio Conceição adalah pelatih yang bagus, dan saya sangat menyukainya, tetapi ia menerapkan metode keras yang mirip dengan metode Hitler," ujarnya.

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"Saat kami bepergian untuk bertanding, kami menginap di hotel dan dipisahkan ke dalam beberapa kelompok. Para pemain berada bersama-sama, sementara yang lain tetap di luar. Selain itu, memakai pelindung lutut dan siku wajib dalam latihan. Entah suhunya di bawah nol atau mencapai 35 derajat Celsius, pelindung itu harus dipakai," tambahnya.

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"Tiga hari sebelum sebuah pertandingan, beberapa pemain pergi ke konser musik dan berada di sana hingga pukul 23.00. Ia punya asisten, atau mata-mata, yang melaporkan semua yang terjadi kepadanya. Ia membuat keributan besar karena hal itu, bahkan sampai memutuskan untuk tidak memainkan satu pun dari lima atau enam pemain tersebut di laga berikutnya," sambungnya.

Beralih ke pelatih lain, Strahinja Pavlović juga membahas hubungannya dengan Massimiliano Allegri, yang tidak sekeras hubungannya dengan pelatih asal Portugal tersebut.

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"Di bawah asuhannya, saya mengalami perkembangan terbesar sejak tiba di Italia. Sebagai bek, saya memiliki kecepatan yang baik, kekuatan fisik, dan kemampuan membawa bola keluar. Saya juga bisa maju ke depan, melakukan penetrasi, dan mencetak gol, tetapi aspek taktik selalu menjadi kelemahan saya," katanya.

"Saya hanya mempelajari dasar-dasarnya ketika naik ke tim utama Partizan. Saya sedikit tertinggal dari pemain Italia dalam memahami cara mereka memandang sepak bola, karena para pemain mereka mulai mempelajari sejumlah konsep taktik sejak usia dini," jelasnya.

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Ditanya soal penyerang tersulit yang pernah ia hadapi sejauh ini, bek tengah asal Serbia itu tak ragu menyebutkan pilihannya. "Dari sisi fisik, tantangan tersulit tak diragukan lagi adalah melawan Romelu Lukaku. Begitu juga Marcus Thuram, ia kuat, cepat, dan piawai mengolah bola dengan kakinya," ujarnya.

"Sementara Lautaro Martínez, Anda harus sangat waspada terhadapnya di dalam kotak penalti. Jika Anda tidak menempelnya, ia akan mencetak gol. Anda tidak boleh memberinya ruang sedikit pun," tambahnya.

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Terakhir, Pavlović berbicara tentang hubungannya dengan rekan setimnya, Diego Moreira. "Ia anak muda yang luar biasa dan sangat cerdas. Ia tahu beberapa kata dalam bahasa Serbia. Saya bertemu ayahnya dalam salah satu sesi latihan, dan tentu saja kami berbicara tentang Partizan. Senang sekali bisa bertemu dengannya, karena saya mengingatnya sejak masa ia bermain di Serbia," tuturnya.