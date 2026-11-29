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Fenerbahçe tidak terpeleset di Süper Lig pada Minggu. Tim asuhan Emre Belözoglu mengalahkan Erzurumspor 3-0 di kandang sendiri, Sükrü Saracoglu Stadion.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Oguz Aydin membuka skor tak lama setelah turun minum. Pemain asal Turki itu menerima bola dari Mason Greenwood lalu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti ke sudut jauh gawang: 1-0.

Fener tampil lebih lepas dan segera menggandakan keunggulan menjadi 2-0, dengan Greenwood kembali berperan penting. Pemain asal Inggris itu mengirim sepak pojok ke depan gawang yang disundul masuk oleh Milan Skriniar.

Menjelang akhir pertandingan, Greenwood melengkapi penampilannya dengan mencetak gol sendiri. Mantan talenta top Manchester United itu menerima umpan terobosan dari Irfan Can Kahveci, mengontrol bola, lalu menuntaskannya dengan sempurna: 3-0.

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Fenerbahçe kini berada di posisi kelima dengan 23 poin. Pemuncak klasemen Galatasaray untuk sementara masih jauh di depan dengan 31 poin. Trabzonspor, Amedspor, dan Besiktas juga masih berada di atas Si Kenari Kuning.