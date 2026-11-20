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Barcelona menerima kabar kurang menggembirakan terkait kondisi bek asal Denmark, Andreas Christensen, setelah klub mengumumkan sang pemain mengalami cedera otot ringan. Keikutsertaannya dalam laga melawan Villarreal mendatang pun kini diragukan.

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Christensen memang kesulitan terbebas dari masalah fisiknya. Setelah kembali ke lapangan, harian Spanyol Sport secara eksklusif mengungkapkan pada Jumat (hari ini) bahwa ia tidak mengikuti latihan bersama tim karena merasakan sejumlah nyeri fisik.

Beberapa jam setelah laporan tersebut terbit, Barcelona merilis pernyataan medis yang membenarkan kabar dari surat kabar itu terkait kondisi fisik bek asal Denmark tersebut.

Dalam pernyataan resminya, klub menyebutkan: "Pemain tim utama Andreas Christensen mengalami nyeri ringan pada otot soleus di kaki kiri. Keikutsertaannya dalam pertandingan berikutnya diragukan, sementara lama masa pemulihannya akan bergantung pada perkembangan kondisinya."

Dengan demikian, keikutsertaan Christensen dalam laga melawan Villarreal yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang sangat diragukan, mengingat belum jelasnya waktu pemulihan dari cederanya.

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Tim Catalan itu dijadwalkan menjalani latihan terakhir pada Sabtu besok sebagai persiapan menjamu Villarreal, sementara pelatih Hans Flick akan menggelar konferensi pers untuk membahas laga yang dinantikan tersebut.

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Lini pertahanan Barcelona menghadapi tantangan yang kian berat pada musim ini, seiring kesulitan yang dialami pelatih Hans Flick dalam menjaga stabilitas di lini belakang. Absennya sejumlah pemain secara berulang membuatnya harus mengubah perhitungan taktik dan mengandalkan solusi yang tidak lazim di beberapa pertandingan.

Sejumlah laporan media pada awal November ini menyoroti perubahan dalam pilihan pemain bertahan Flick. Laporan itu menjelaskan bahwa pelatih asal Jerman tersebut harus bekerja dengan stok bek yang terbatas, setelah manajemen olahraga sepakat mengarungi musim dengan hanya delapan pemain di lini belakang, yakni Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo, Alejandro Balde, dan Xavi Espart.

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Kesulitan itu tidak hanya terbatas pada jumlah pilihan yang tersedia, tetapi juga memaksa staf pelatih memainkan pemain di posisi yang tidak biasa. Hal itu terlihat jelas saat menghadapi Deportivo Alavés, ketika Flick memasang Frenkie de Jong sebagai bek tengah, sementara Brian Fariñas mengisi posisi bek kanan demi menjaga keseimbangan pertahanan tim.

Dalam konteks ini, pelatih asal Jerman itu tidak menyembunyikan kekesalannya atas situasi yang dialami timnya. Ia menegaskan bahwa kehilangan empat pemain sekaligus merupakan tantangan berat, terutama jika melihat kualitas teknis para pemain yang absen.

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Flick juga mengisyaratkan kesiapannya memainkan sejumlah pemain di posisi berbeda, seraya menyebut keinginan De Jong untuk berperan sebagai bek tengah. Hal ini mencerminkan besarnya fleksibilitas yang dibutuhkan staf pelatih untuk melewati fase ini.