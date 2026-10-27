Masalah besar: eskalasi baru dari China terhadap Mbappe

Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, dilarang mengunggah konten di platform Xiaohongshu, salah satu platform media sosial paling populer di China, menyusul krisis yang berkecamuk antara kedua belah pihak.

Akun yang terkait dengan nama penyerang Real Madrid itu ditangguhkan pada hari Selasa ini dengan tuduhan "melanggar pedoman forum", sebagaimana diberitakan jaringan media Prancis "Foot Mercato".

Situasi ini melemahkan kehadiran kapten timnas Prancis tersebut di pasar China, di mana media sosial memainkan peran sentral dalam komunikasi dan kemitraan komersialnya.

Tindakan disipliner ini muncul di tengah kontroversi yang meluas setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan Mbappe sedang bercanda tentang Mao Zedong, mantan pemimpin China.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Sejumlah merek dagang China sudah memutuskan untuk menangguhkan kemitraan mereka dengan pemain Prancis itu, sementara pemerintah China secara resmi mengecam sikapnya.

Terlepas dari citra pemain Prancis tersebut, kasus ini bisa merugikannya dari segi pendapatan sponsor yang berharga di pasar yang sangat menguntungkan.

Mbappe sebelumnya telah menerbitkan pernyataan permintaan maaf hari ini yang berbunyi: "Dalam sebuah wawancara yang baru-baru ini dilakukan dengan saya, saya memberikan komentar atas sebuah foto diri saya, tetapi komentar saya itu tidak tepat, dan kini saya menyadari bahwa hal itu telah menyakiti perasaan banyak orang di China dan komunitas-komunitas Tionghoa di seluruh dunia".

Ia menambahkan: "Saya meminta maaf kepada setiap orang yang terganggu oleh ucapan saya, karena itu sama sekali bukan maksud saya. Saya menyimpan rasa hormat yang mendalam terhadap bangsa China dan sejarahnya, dan saya menyampaikan penyesalan yang tulus".



