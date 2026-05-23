Masalah baru bagi Ronald Koeman? Calon pemain Piala Dunia harus absen karena cedera

Stefan de Vrij harus meninggalkan lapangan lebih awal dalam pertandingan Serie A terakhir musim ini. Bek berusia 34 tahun itu memegangi paha atasnya pada menit ke-80 dalam laga tandang melawan Bologna dan diganti sepuluh menit menjelang akhir pertandingan. Hal ini berpotensi mengancam peluangnya untuk tampil di Piala Dunia.

Inter memainkan pertandingan liga terakhir musim ini pada Sabtu malam. I Nerazzurri sudah menjadi juara liga, jadi pertandingan ini hanyalah formalitas. Karena itu, pelatih Cristian Chivu memberi kesempatan kepada banyak pemain, termasuk De Vrij.

De Vrij akhirnya melihat timnya bangkit dari ketertinggalan 3-1. Namun, saat gol penyeimbang (3-3) tercipta pada menit ke-86, ia sudah berada di pinggir lapangan. Ia diganti pada menit ke-80, setelah memegangi paha atasnya usai menerima umpan silang.

Mantan pemain Feyenoord itu langsung meminta diganti dan duduk di bangku cadangan. Empat hari sebelum pengumuman skuad Piala Dunia, De Vrij tampaknya mengalami cedera otot.

Seberapa parah cedera tersebut masih harus dilihat. Namun, pertanyaan langsung muncul apakah ia akan cukup fit untuk Piala Dunia. Hal ini mungkin akan menjadi masalah bagi pelatih timnas Ronald Koeman.

Sebelumnya, Matthijs de Ligt sudah mundur, sementara masih dipertanyakan apakah Jurriën Timber akan pulih tepat waktu. Bek Arsenal tersebut memang sudah kembali berlatih, namun ia menyatakan bahwa partisipasinya dalam final Liga Champions pada Sabtu depan belum pasti.

Bagi De Vrij, ini bisa menjadi Piala Dunia ketiganya setelah 2014 dan 2022. Mantan pemain Feyenoord ini telah tampil dalam 79 pertandingan internasional dan mencetak empat gol.