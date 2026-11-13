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Hubungan antara Virgil van Dijk dan Liverpool mungkin akan berubah menjadi salah satu isu terpanas dalam bursa transfer mendatang, setelah muncul keraguan yang menyelimuti masa depan sang kapten asal Belanda di Anfield, di tengah ketiadaan langkah jelas dari manajemen klub untuk memperpanjang kontraknya. Sementara bek veteran itu menanti sikap Liverpool, Milan mengamati situasi dengan penuh perhatian, berharap bisa memanfaatkan kondisi kebuntuan tersebut untuk merampungkan sebuah transfer kelas berat, yang bisa memberikan lini pertahanan mereka sosok pemimpin yang telah lama mereka rindukan.

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Menurut surat kabar Italia "Calciomercato", Milan kembali serius memikirkan untuk merekrut Van Dijk, setelah pemilik klub, Gerry Cardinale, memasukkan bek Belanda itu ke dalam perhitungannya sejak musim panas lalu. Para petinggi Rossoneri menilai bahwa mendatangkannya bisa menjadi tambahan yang luar biasa, serupa dengan dampak yang diberikan pemain Kroasia Luka Modric sejak kedatangannya ke tim pada musim panas 2025.

Pernyataan terbaru Van Dijk mengenai masa depannya tidaklah menenangkan bagi para pendukung Liverpool, meski ia menegaskan merasa nyaman dan ingin terus bermain di level tertinggi. Bek Belanda itu berkata: "Saya merasa dalam kondisi yang baik, tetapi tidak ada yang baru untuk saat ini, dan saya tidak khawatir soal itu. Saya ingin terus bermain dan melanjutkan apa yang saya lakukan. Jika saya memperpanjang kontrak, itu akan luar biasa, dan jika tidak terjadi, saya akan pindah ke klub lain."

Kata-kata ini mencerminkan ketidakpastian yang menyelimuti masa depan sang kapten Reds, karena manajemen klub Inggris itu tampaknya tidak memperlakukan berkas perpanjangan kontraknya sebagai prioritas mendesak, meski ia memiliki kedudukan yang besar di dalam tim. Kontrak Van Dijk berakhir pada 30 Juni 2027, yang berarti ia akan mampu bernegosiasi dan menandatangani kontrak dengan klub lain mana pun terhitung sejak 1 Januari 2027, sesuai dengan regulasi transfer.

"Calciomercato" menilai bahwa manajemen Liverpool tidak merasa terburu-buru untuk menyelesaikan masa depan bek berusia 35 tahun itu pada Juli mendatang, karena mereka menempatkan berkas-berkas lain di atas meja negosiasi, di antaranya masa depan Dominik Szoboszlai, yang menjadi salah satu elemen penting dalam proyek tim.

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Meski telah memasuki tahap lanjut dalam kariernya, Van Dijk masih tampil dengan level yang istimewa, setelah tampil dalam 15 pertandingan selama paruh pertama musim di berbagai kompetisi, baik di Liga Inggris, Liga Champions Eropa, maupun Piala Liga. Kondisi fisiknya pun tampak menggembirakan, dan ini adalah faktor yang mendapat perhatian khusus dari manajemen Liverpool saat menilai masa depan sang pemain, mengingat masalah fisik yang memengaruhi kariernya pada periode-periode sebelumnya.

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Di sisi lain, Gerry Cardinale tidak menyembunyikan ketertarikannya pada gagasan merekrut sang kapten timnas Belanda, karena ia meyakini bahwa kehadirannya di Milan bisa memberikan kepada lini belakang apa yang telah ditambahkan Modric kepada lini tengah dan ruang ganti sejak bergabung dengan tim.

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Persoalannya bukan hanya tentang kemampuan bertahan Van Dijk dan pengalamannya yang besar di lapangan-lapangan Eropa, tetapi juga tentang kepribadian kepemimpinannya dan kemampuannya mengarahkan para pemain yang lebih muda, di samping kharisma yang ia miliki untuk mengembalikan kedisiplinan dan kepercayaan diri ke lini pertahanan Rossoneri. Klub Italia itu berharap bek Belanda tersebut menjadi batu fondasi bagi proyek yang lebih ambisius, terutama dengan hasratnya untuk kembali ke posisi terdepan di antara para raksasa benua.

Milan pun tidak menunggu hingga musim panas untuk mengatasi masalah pertahanannya, karena mereka berencana merekrut bek baru pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari, dengan beredarnya nama Gonzalo Inacio, pemain Sporting Lisbon, dan Mathieu Sylla, bek Union Saint-Gilloise, di antara opsi yang tersedia.

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Namun perhitungan klub bisa berubah pada musim panas mendatang, jika muncul peluang nyata untuk merekrut Van Dijk, yang akan menjadi tambahan dengan level yang berbeda, baik dari sisi teknis maupun kepemimpinan. Milan berharap kembali ke Liga Champions Eropa setelah absen dari turnamen tersebut selama dua musim, dan hal itu bisa memperkuat kemampuan mereka untuk meyakinkan bek Belanda tersebut menjalani pengalaman baru di Liga Italia.

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Milan tampaknya bukan satu-satunya kandidat yang memanfaatkan kemungkinan kepergian Van Dijk dari Liverpool, karena klub-klub besar Turki, terutama Galatasaray dan Fenerbahce, memiliki kemampuan finansial untuk memberikan penawaran yang menggiurkan kepada bek Belanda itu, dengan pemantauan dari Trabzonspor, yang memiliki bintang Mesir Mohamed Salah.

Meski demikian, para petinggi Milan bertaruh pada ketertarikan Van Dijk terhadap sejarah klub Italia tersebut, setelah ia sebelumnya pernah berbicara positif tentang dua legenda pertahanan, Paolo Maldini dan Alessandro Nesta, dengan berkata: "Saya menyukai Nesta dan Maldini. Milan adalah sesuatu yang berbeda." Kata-kata yang memberikan sedikit optimisme bagi Rossoneri, meski tidak serta-merta menjadi indikasi bahwa sang pemain telah menentukan keputusannya.

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Di sisi lain, gambaran di dalam Liverpool tampak lebih rumit, karena masih ada keyakinan akan pentingnya keberlanjutan Van Dijk, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Andoni Iraola, pelatih Liverpool saat ini, bersama sejumlah petinggi klub, menilai bahwa tim masih membutuhkan kaptennya asal Belanda tersebut.

Iraola juga menunjukkan kebahagiaannya yang besar atas apa yang diberikan Van Dijk di dalam ruang ganti, dengan menganggap bahwa perannya melampaui tugas-tugas bertahan, mengingat pengaruhnya yang jelas terhadap rekan-rekannya dan kemampuannya memimpin kelompok di saat-saat sulit.

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Di antara keinginan Liverpool untuk mempertahankan salah satu pilar terpenting tim, dan ambisi Milan untuk menarik seorang kapten kelas dunia yang mengembalikan wibawa ke lini pertahanannya, masa depan Van Dijk tetap terbuka untuk segala kemungkinan. Dan jika kebungkaman manajemen Reds terus berlanjut selama bulan-bulan mendatang, Rossoneri bisa saja menemukan peluang yang telah lama mereka nantikan untuk mengubah mimpi Cardinale menjadi kesepakatan yang nyata.