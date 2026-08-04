Masa Depan Neymar Menggantung, Sang Ayah Merespons dengan Sindiran

Bintang Brasil Neymar da Silva menghindari pernyataan yang menentukan mengenai masa depan sepakbolanya pada Senin lalu, di tengah spekulasi yang meningkat tentang kemungkinan ia pensiun di akhir kontraknya bersama Santos pada akhir tahun ini, sementara sang ayah yang juga agennya menegaskan bahwa putranya "akan terus bermain sepakbola".

Dalam sebuah lelang amal yang ia gelar sendiri di Sao Paulo, Neymar yang berusia 34 tahun mengatakan menjawab pertanyaan seputar masa depannya: "Ketika kontrak saya berakhir, saya akan memikirkan untuk bertahan di Santos, pergi, atau pensiun. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan," ia menambahkan: "Kami menangani segala sesuatunya langkah demi langkah, pertandingan demi pertandingan. Saya merasa berada dalam kondisi fisik yang baik."

Pernyataan penuh teka-teki ini datang beberapa pekan setelah Neymar mengakhiri kariernya di level internasional bersama timnas Brasil, menyusul kekalahan menyakitkan Selecao di babak 16 besar Piala Dunia 2026 dari Norwegia (1-2), yang menyaksikan tendangan penalti terakhir yang dicetak sang bintang Brasil untuk memperkecil selisih namun sia-sia, dan berakhir dengan derai air mata dalam pemandangan yang mengharukan.

Namun ayah sekaligus agen Neymar, Neymar da Silva Santos, lebih jelas dibanding putranya, di mana ia berkata sambil bercanda: "Neymar sangat mencintai sepakbola. Apa lagi yang bisa ia lakukan selain itu? Ia belum mendapatkan surat keterangan medis, jadi ia akan terus bermain," dalam isyarat yang jelas bahwa pensiun bukanlah opsi untuk saat ini.

Mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu masih terikat kontrak dengan klub tempatnya tumbuh besar hingga Desember mendatang, di tengah pertanyaan tentang kemampuannya untuk terus melanjutkan karier setelah rentetan cedera yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak nyata terhadap kondisi fisiknya.

Neymar terus-menerus mendapat kritik tajam karena gaya hidupnya di luar lapangan, di mana keikutsertaannya baru-baru ini dalam sebuah turnamen poker, ketika rekan-rekannya di Santos tengah menjalani pertandingan Copa Sudamericana di Venezuela, memicu gelombang kemarahan luas di kalangan suporter dan media Brasil.

Santos dijadwalkan menghadapi klub Ekuador Macara pekan depan di babak 16 besar Copa Sudamericana, dalam pertandingan yang bisa jadi menentukan masa depan Neymar, baik bertahan bersama klub, pergi, atau bahkan pensiun secara total.