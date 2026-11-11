Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Marten de Roon mengenang Piala Dunia yang berakhir mengecewakan bagi timnas Belanda dalam acara Kick 't met dari Ziggo Sport. Gelandang itu antara lain membahas kritik keras terhadap pelatih timnas saat itu, Ronald Koeman.

"Disayangkan, tetapi itu bagian dari sepakbola," kata De Roon tentang kritik terhadap Koeman setelah tersingkir dari Maroko pada babak 32 besar. "Koeman sendiri juga tahu itu."

"Ketika semuanya berjalan baik, orang-orang melihat pelatih atau para pemain bintang," lanjut pemain senior AS Roma itu. "Ketika hasilnya buruk, sorotan tertuju kepada pelatih dan para pemain penting yang tampil kurang baik serta tidak cukup mampu mengangkat tim."

"Ketika hasilnya buruk, Anda harus menjelaskan kritik itu. Semua orang bisa menimpakan kesalahan kepada Koeman karena dia pelatihnya. Itu terlalu mudah, sebab pada akhirnya semua orang punya andil. Sayangnya, itu bagian dari sepakbola, tetapi ketika semuanya berjalan baik, Anda juga bisa merasakan sisi positifnya. Koeman sudah cukup sering mengalaminya. Jadi, dia mampu menanggungnya," ujar De Roon saat membahas peran Koeman sebagai pelatih timnas.

Iklan Iklan

Koeman terutama mendapat banyak kritik atas taktiknya yang cenderung bertahan saat menghadapi Maroko. Belanda berada di jalur kemenangan, tetapi kebobolan gol penyeimbang pada akhir laga dan akhirnya kalah setelah adu penalti yang berlangsung buruk.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NED UEFA Nations League A 14.45 GRE

"Terutama setelah jeda, saya ingin melihat kami sedikit lebih menekan pemain yang menguasai bola. Kami seharusnya sedikit lebih menekan Maroko saat mereka terus-menerus mengalirkan bola," kata De Roon saat menganalisis tersingkirnya timnas Belanda lebih awal dari Piala Dunia.

De Roon langsung menambahkan, "Namun, mengatakan hal itu dari pinggir lapangan selalu mudah. Hanya saja, itulah yang kurang dari kami: merebut bola lalu mulai bermain dengan cara kami sendiri. Sebab, kami paling kuat saat menguasai bola."

Iklan

Pemain yang telah 44 kali membela timnas itu ingin menambahkan sedikit mentalitas Argentina ke timnas Belanda. "Yang kurang dari kami adalah keyakinan yang dimiliki orang-orang Argentina. Keberanian untuk bermain hingga batas."

"Mereka kembali mencapai final. Kami tidak boleh meninggalkan budaya kami. Namun, jika kami bisa sedikit mengembangkan aspek itu dengan semua talenta yang kami miliki," kata De Roon, yang berharap timnas Belanda bisa meraih hasil lebih baik.