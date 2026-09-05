Presiden Inter Milan, Giuseppe Marotta, memastikan bahwa klub Spanyol, Barcelona, sempat menanyakan kemungkinan untuk merekrut penyerang asal Argentina, Lautaro Martinez, selama periode transfer musim panas. Ia menegaskan bahwa pemain tersebut merupakan "masa kini dan masa depan" sang juara Italia, sekaligus menyinggung bahwa persaingan gelar Serie A musim ini tidak akan terbatas pada Inter dan Napoli saja.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada jaringan "DAZN Italia" sebelum dimulainya laga Inter melawan Napoli di San Siro, Marotta menjelaskan bahwa peta persaingan memperebutkan "Scudetto" melibatkan beberapa pihak. Menurut yang dikutip situs "Football Italia", ia berkata: "Persaingan tidak hanya akan terjadi antara Inter dan Napoli, tetapi juga melibatkan Roma, Juventus, serta klub-klub lain yang tidak ingin saya lupakan, termasuk Como yang menjadi kejutan penting dan istimewa. Hal inilah yang membuat identitas sang juara sama sekali belum bisa dipastikan."

Pernyataan ini muncul menyusul berbagai langkah administratif dan perubahan yang dialami klub Lombardia tersebut, yang paling menonjol adalah kepergian mendadak direktur olahraga Piero Ausilio setelah bertahun-tahun berada di dalam klub, di samping kondisi stabilitas teknis yang dijalani tim dibandingkan musim panas lalu, setelah meraih gelar liga dan melanjutkan pekerjaan di bawah kepemimpinan pelatih Cristian Chivu.

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Mengenai ambisi tim untuk terus naik ke podium juara, Marotta menambahkan: "Meraih gelar secara beruntun membantu Anda untuk terus menang, tetapi mempertahankannya adalah tantangan terbesar. Kami belum meraih apa pun musim ini, dan jika kami ingin menorehkan sejarah maka kami harus mencari motivasi tambahan, terutama karena kami adalah tim yang ingin dijatuhkan oleh semua orang, yang membuat setiap pertandingan menjadi lebih sulit."

Terkait dengan berkas perpanjangan kontrak para pemain tim, khususnya setelah perpanjangan kontrak penyerang muda Francesco Pio Esposito dan pernyataan terbaru dari Federico Dimarco, presiden Inter itu berkata: "Kami menaruh rasa hormat yang besar kepada semua pemain kami, dan kami akan segera bertemu dengan para agen untuk membahas harapan-harapan mereka. Ada rasa memiliki yang kuat terhadap seragam Inter, dan kami akan bersama-sama menilai bagaimana melanjutkan hubungan ini."

Marotta menutup pembicaraannya dengan mengomentari ketertarikan klub Katalan itu untuk merekrut kapten tim, dengan berkata sambil tersenyum: "Kabar tentang pertanyaan Barcelona mengenai Lautaro itu benar, tetapi jawaban tegas datang dari kami dan dari pemain untuk terus bersama. Lautaro adalah kapten tim dan menjelmakan masa kini serta masa depan Inter, dan kami berharap kecocokan ini dapat berlanjut untuk jangka panjang."