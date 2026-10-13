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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Marotta: "Liga Champions sebuah impian? Kami harus berjuang hingga akhir"

Inter

Giuseppe Marotta, presiden Inter, berbicara kepada Sky menjelang laga Liga Champions melawan Bruges:


"Kami harus mengawali dengan baik di kandang setelah kalah di Madrid. Kami perlu mengumpulkan poin dan memulai dengan sebaik mungkin di hadapan suporter kami."


SOAL LIGA CHAMPIONS - "Kami harus memberikan yang terbaik dan bersaing hingga akhir meskipun lawan-lawan tangguh, seperti yang juga dikatakan Chivu."


SOAL STADION - "Memiliki stadion yang hanya menjadi milik kami akan menjadi proses yang terlalu sulit. Selama stadion baru belum ada, kami bermain di San Siro. Saya rasa membangun stadion bersama Milan merupakan sinergi penting bagi kedua klub."


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