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Presiden Inter Beppe Marotta berbicara dalam L’impresa sportiva, program mingguan baru di TV Il Sole 24 ORE yang menghadirkan tokoh-tokoh olahraga Italia. Ia banyak membahas Inter, tetapi juga menyinggung Juventus dan persoalan sepak bola Italia secara umum.

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Presiden Inter Beppe Marotta berbicara dalam L’impresa sportiva, program mingguan baru di TV Il Sole 24 ORE yang menghadirkan tokoh-tokoh olahraga Italia. Program ini dipandu Marco Bellinazzo, penanggung jawab bidang Sport & Business di Grup Il Sole 24 ORE. Berikut bagian-bagian terpenting dari wawancara tersebut, seperti dilansir TMW.

Perkembangan kariernya: "Perubahan pertama bagi saya terjadi ketika organisasi olahraga berubah menjadi perseroan. Pendidikan saya pun terus berkembang menjadi lebih lengkap, dengan cara pandang untuk menganalisis dan memahami hal-hal yang terjadi, yang kini berbeda: kami berurusan dengan laporan keuangan, dan Anda harus siap memahami apa itu amortisasi, apa itu aset tetap. Tentu saja, bisnis utamanya tetap bermain sepak bola; itulah penggeraknya. Saya harus menyesuaikan diri dengan sikap yang sangat proaktif, dan beruntung pernah bekerja dengan pemilik yang sangat beragam: mulai dari Borghi hingga Zamparini, sosok yang penuh energi, kebaikan, dan visi, sampai pada situasi pengelolaan perusahaan yang sesungguhnya, seperti Sampdoria milik ERG dari keluarga Garrone atau Juventus bersama Exor."

Inter: "Inter punya potensi, sejarah membuktikannya. Sejak 2010, tidak ada gelar yang diraih, dan ada kekosongan akibat tidak adanya, atau hilangnya, sejumlah nilai yang sangat penting dalam olahraga: budaya kerja, rasa memiliki, serta tujuan yang kuat dan jelas. Hal-hal itu perlu diperhatikan. Semangat tersebut tidak ada, dan pandangan jauh ke depan pemilik, Suning, terlihat dari mandat yang diberikan untuk menjalankan perubahan ini, sejalan dengan kebijakan yang sangat jelas dari salah satu mentor saya, Sergio Marchionne. Ia selalu mengatakan bahwa kebijakan perubahan harus Anda terapkan kemarin. Saya mendapat kesempatan menempatkan orang-orang di posisi yang tepat dan, bersama-sama, karena pencapaian ini harus dibagi secara adil, kami berhasil menciptakan sebuah model yang kemudian menjadi model sukses."

"Jangan lupa, kami telah menjuarai liga, Coppa Italia, dan Supercoppa, serta berhasil mencapai final Liga Champions, puncak ambisi kami. Sayangnya, kami kemudian kalah dua kali, tetapi itu menunjukkan bahwa dalam olahraga, Anda bisa bersaing bahkan dengan merek-merek yang sangat besar berkat dua hal yang dimiliki orang-orang: pengalaman dan kompetensi."

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Tim U-23: "Masa-masa penuh kemakmuran ketika kami mendominasi, seperti pada tahun 1990-an, sudah lama berlalu. Liga-liga lain, seperti Premier League, juga La Liga dan Bundesliga, telah melampaui kami. Kami, maksud saya dunia sepak bola, harus memahami cara tetap kompetitif tanpa memiliki sumber daya keuangan dan ekonomi yang sama. Dalam konteks inilah hadir terobosan seperti tim U-23: kami juga mengambil langkah ini, sekali lagi berkat Oaktree, yang memahami arti pentingnya. Kami menciptakan model yang kini kompetitif di Italia dan menempatkan kami di barisan terdepan di Eropa."

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Stadion baru: "Ada 12 pemilik asing di antara 20 klub Serie A. Di satu sisi ada kemunduran, di sisi lain kita perlu bertanya akan seperti apa nasib sepak bola di Italia tanpa para pemilik asing ini. Bukan kebetulan jika stadion masa depan merupakan proyek bersama dua klub Milan, yang sama-sama dimiliki pihak Amerika dengan visi yang, sejujurnya, sangat jauh ke depan. Stadion adalah ikon, investasi terbesar, yang paling bisa dimanfaatkan dan paling diperhatikan semua orang. Namun, ada pula kemampuan memahami sepak bola yang mendorong klub saya berinvestasi di bidang teknis: kami juga telah mengeluarkan dana untuk pemain, karena kami yakin pencarian talenta harus dilakukan dengan menempatkan sepak bola sebagai fokus utama."

Lebih lanjut soal stadion: "Saat ini, klub Eropa dengan pendapatan hari pertandingan tertinggi adalah Real Madrid, yang mencatat sekitar 240 juta dalam laporan keuangan terakhirnya. Kami berada di angka 100 juta, artinya ada selisih 140 juta. Stadion juga harus bagus, nyaman, dan aman. Stadion harus membawa kesejahteraan. Saya sangat menghormati San Siro dan kenangan yang saya sendiri miliki di sana sejak kecil. Namun, kita harus menatap ke depan: ini adalah stadion modern yang akan membuat semua penggunanya, yakni para suporter kedua klub, bahagia. Inilah rumah yang dimiliki masing-masing dari kita: sebuah rumah mungkin indah secara estetis, tetapi isinya yang membuatnya kokoh. Ada kerinduan terhadap San Siro, tetapi perkembangan membawa perubahan tertentu."

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Dekret pertumbuhan: "Saya berharap dialog dengan pemerintah bisa lebih erat daripada sekarang. Banyak orang tidak menyadari bahwa dunia sepak bola memberi kepada negara, bukan mengambil darinya. Kami sama sekali tidak mendapat keringanan: Serie A saja menyumbang sekitar 1 miliar per tahun ke kas negara dalam berbagai bentuk. Kami adalah pembayar pajak yang tidak menerima apa pun. Bahkan, jika kita ingin membahas hal penting lainnya, kami merupakan pihak utama di balik dunia taruhan yang menghasilkan pendapatan miliaran bagi negara."

"Salah satu tujuannya adalah mendapatkan pengakuan berupa persentase dari pendapatan tersebut. Saya berharap negara, bukan hanya pemerintah, memandang sepak bola sebagai dunia yang tidak hanya berisi hal-hal negatif, tetapi juga para pemilik dan pengusaha yang berinvestasi, serta orang-orang yang mencurahkan semangat mereka untuk membantu semua pihak."