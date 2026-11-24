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Maroko menolak putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menetapkan Senegal sebagai juara Piala Afrika 2026. Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) mengumumkan pada Selasa bahwa mereka akan mengajukan banding.

Drama sepak bola itu terjadi pada 18 Januari di Rabat, ketika Senegal mengalahkan Maroko dalam final Piala Afrika yang menegangkan. Pape Gueye mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada perpanjangan waktu.

Namun, sebelumnya terjadi sejumlah kontroversi. Gol Senegal pada akhir waktu normal dianulir, sementara Maroko mendapat hadiah penalti pada masa tambahan waktu. Para pemain Senegal begitu marah atas keputusan-keputusan itu hingga memutuskan meninggalkan lapangan.

Tak lama kemudian, mereka kembali dari ruang ganti untuk melanjutkan pertandingan. Brahim Díaz gagal mengeksekusi penalti tersebut dengan tendangan panenka. Senegal akhirnya menang setelah perpanjangan waktu. Namun, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) kemudian memutuskan bahwa tindakan meninggalkan lapangan melanggar aturan, sehingga Maroko ditetapkan sebagai juara.

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Senegal tidak menerima keputusan itu, sehingga CAS harus memberikan putusan. Pada Selasa, badan tersebut memutuskan bahwa Senegal berhak menyandang status juara Piala Afrika yang sah. Namun, Federasi Sepak Bola Maroko kini mempertanyakan ‘integritas dan kredibilitas proses arbitrase’.

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Pasalnya, arbiter asal Jerman Ulrich Haas, yang menangani perkara tersebut atas nama CAS, diduga melakukan kontak dengan Abdoulaye Fall, ketua Federasi Sepak Bola Senegal, 48 jam sebelum putusan dikeluarkan. Pihak Maroko menganggap situasi itu mencurigakan.

Selain itu, federasi tersebut menyatakan bahwa CAS tidak mempertimbangkan peraturan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan FIFA. Menurut federasi itu, jika peraturan tersebut diterapkan, tindakan para pemain Senegal meninggalkan lapangan saat final Piala Afrika seharusnya cukup menjadi alasan untuk memberikan gelar kepada Maroko.

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“Karena itu, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menegaskan niatnya untuk memanfaatkan seluruh jalur hukum yang tersedia guna mengajukan banding atas putusan CAS,” demikian penutup pernyataan tersebut.

Banding itu akan ditangani oleh Mahkamah Agung Federal Swiss, yang tidak akan memeriksa ulang seluruh perkara. Pengadilan tersebut hanya dapat membatalkan putusan CAS jika terdapat pelanggaran hukum atau prosedur yang serius, misalnya jika independensi seorang arbiter terganggu. Dugaan kontak antara Haas dan ketua Federasi Sepak Bola Senegal dapat berperan dalam hal itu. Namun, peluang Maroko untuk memenangkan banding tampaknya kecil.