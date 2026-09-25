Timnas Maroko mengawali perjalanannya di babak kualifikasi Piala Afrika dengan kemenangan yang layak atas Gabon dengan skor dua gol tanpa balas, dalam laga di mana Maroko mendominasi secara jelas dalam waktu yang lama, sebelum akhirnya memastikan hasil pertandingan lewat gol kedua pada menit-menit akhir, dan tampil dengan awalan sempurna di babak kualifikasi.

Timnas Maroko mengendalikan jalannya permainan sejak awal, memanfaatkan penguasaan bola dan tekanan menyerang, dan Ezzedine Ounahi menjadi salah satu sumber ancaman paling menonjol, setelah menyia-nyiakan lebih dari satu peluang pada menit-menit awal, sebelum salah satu tembakannya membentur mistar gawang pada menit ke-27.

Tekanan Maroko terus berlanjut hingga Noussair Mazraoui berhasil memecah kebuntuan pertahanan Gabon pada menit ke-36, setelah melakukan aksi individu di dalam kotak berbahaya, lolos dari pengawalan sebelum melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang bersarang di gawang kiper Amonome, dan memberikan keunggulan bagi timnas negaranya.

Maroko nyaris memperbesar keunggulan sebelum akhir babak pertama, setelah Abdessamad Ezzalzouli mengirim umpan silang matang kepada El Aynaoui, namun ia tidak memanfaatkan peluang tersebut dengan baik, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Maroko satu gol tanpa balas.

Pada babak kedua, timnas Maroko terus mengancam gawang Gabon, dan kiper Amonome tampil gemilang saat menepis tembakan keras dari Nayef Aguerd, sementara rekan-rekannya terus mencari gol kedua.

Di sisi lain, timnas Gabon mulai tampil lebih berbahaya seiring berjalannya waktu, terutama melalui Bouanga yang menjadi sumber gangguan terus-menerus bagi pertahanan Maroko.

Yassine Bounou menepis dua percobaan berbahaya dari Bouanga pada menit ke-57 dan ke-77, sehingga menjaga keunggulan timnas negaranya, sebelum Maroko melancarkan pukulan terakhir pada menit ke-84.

Gol kedua datang melalui Soufiane Rahimi, yang memanfaatkan umpan silang matang dari Bilal El Khannous, untuk menempatkan bola ke gawang dan memastikan Maroko meraih tiga poin.