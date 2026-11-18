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FIFA merilis pembaruan peringkat dunia. Timnas Belanda tetap di posisi kesembilan setelah jeda internasional terakhir. Berkat dua kemenangan di kualifikasi Piala Afrika, Maroko kini menempati posisi kelima dunia. Belum pernah sebelumnya mereka menempati peringkat setinggi ini.

Belanda menang 7-0 atas Yunani, tetapi beberapa hari kemudian kalah telak 5-0 di Jerman. Meski kalah, Belanda tetap berada di atas Kolombia yang menempati posisi kesepuluh. Sementara itu, Belgia asuhan pelatih Mark van Bommel semakin mengukuhkan posisi kedelapan.

Maroko dua kali mengalahkan Niger pekan lalu (5-1, 0-1) dan memastikan lolos ke Piala Afrika pada musim panas 2027. Laga terakhir ditentukan oleh pemain Ajax, Abdellah Ouazane , yang menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Maroko.

Belum pernah Maroko berada setinggi ini di peringkat dunia. Tim asal Afrika Utara itu menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, antara lain dengan mencapai semifinal Piala Dunia 2022 dan perempat-final Piala Dunia 2026.

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Selain itu, Maroko dinyatakan sebagai juara Piala Afrika 2025 dan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Maroko juga berharap dapat menggelar final turnamen tersebut di Prince Moulay Abdellah Stadium yang baru di Rabat.

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Spanyol, seperti yang bisa diduga, menempati posisi pertama. Namun, sang juara dunia menderita kekalahan yang jarang terjadi saat menghadapi Inggris pekan lalu. Hasil 2-3 di Madrid membuat La Roja kembali takluk setelah 43 pertandingan.

Runner-up Piala Dunia Argentina, yang tampaknya akan menjadikan Nico Paz sebagai pemilik baru nomor punggung 10 secara permanen, untuk sementara berada di posisi kedua. Prancis menempati posisi ketiga, diikuti ketat oleh Inggris di posisi keempat.

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FIFA menyusun peringkatnya menggunakan model ELO. Dengan metode ini, poin ditambahkan ke atau dikurangi dari total poin sebuah tim berdasarkan pertandingan yang dimainkan.

Jumlah poin yang ditambahkan atau dikurangi sebagian ditentukan oleh kekuatan relatif tim, pentingnya pertandingan, hasil pertandingan, dan hasil pertandingan yang diperkirakan. Lihat di sini untuk peringkat lengkap di situs FIFA.