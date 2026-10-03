Timnas Maroko memastikan lolos ke turnamen Piala Afrika U-20 setelah meraih kemenangan atas Timnas Mesir (2-0) pada hari Sabtu ini di Stadion Otoritas Terusan Suez di Ismailia, dalam laga pekan keempat kualifikasi zona Afrika Utara.

Adam Baallal dan Sami Bouhoudane mencetak dua gol Timnas Maroko pada menit ke-25 dan ke-33, mengantarkan Maroko meraih kemenangan dan menambah pundi-pundi poin mereka menjadi 7 poin di puncak klasemen kualifikasi, serta memastikan tiket lolos ke putaran final Afrika, sementara perolehan poin Timnas Mesir terhenti di angka 6 poin, membuat mereka turun ke peringkat kedua.

Laga antara Mesir dan Aljazair, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang, pun menjadi penentu siapa yang akan lolos sebagai wakil kedua ke Piala Afrika, di mana Mesir cukup bermain imbang untuk memastikan lolos, sementara Aljazair membutuhkan kemenangan untuk merebut tiket lolos, karena mereka memiliki 4 poin.

Di sisi lain, Timnas Tunisia dan Libya kehilangan peluang untuk bersaing memperebutkan dua tiket lolos, setelah perolehan poin Tunisia mencapai 3 poin, berbanding satu poin milik Libya, yang menutup perjalanannya dengan menghadapi Maroko pada pekan terakhir, sementara Timnas Tunisia mendapatkan jatah libur.

Kualifikasi zona Afrika Utara digelar di Ismailia selama periode 24 September hingga 6 Oktober 2026, dengan partisipasi Timnas Mesir, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, dan peraih peringkat pertama serta kedua lolos ke putaran final Piala Afrika U-20, yang dijadwalkan berlangsung di Ghana.