Krisis final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal mendekati tahap penentuan, setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" merampungkan sesi dengar pendapat di kota Lausanne, Swiss, pada Kamis lusa, dan panel arbitrase pun memulai pembahasan sebagai langkah awal untuk menjatuhkan putusan dalam sengketa tersebut.

Menurut informasi yang dipublikasikan situs "Seneweb" asal Senegal, keputusan diperkirakan akan dikeluarkan dalam rentang 18 hingga 22 Oktober ini.

Kasus ini bermula dari laga final yang digelar di ibu kota Maroko, Rabat, pada Januari lalu, dan berakhir dengan kemenangan Senegal 1-0 di atas lapangan.

Namun, Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" kemudian memutuskan menganggap timnas Senegal sebagai pihak yang kalah, dan menyerahkan gelar juara kepada Maroko, keputusan yang digugat oleh federasi Senegal ke "CAS".

Kasus ini berpusat pada tindakan para pemain Senegal yang meninggalkan lapangan untuk sementara sebagai bentuk protes atas salah satu keputusan wasit, sebelum mereka kembali untuk melanjutkan pertandingan.

Pihak Senegal berpegang pada argumen yang mengacu pada Pasal 5 dalam peraturan permainan, yang berkaitan dengan kewenangan wasit, sementara pihak Maroko berpegang pada Pasal 82 dan 84 dari regulasi Piala Afrika, yang menjadi dasar keputusan komite banding "CAF".

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengadilan Arbitrase Olahraga, Matthieu Reeb, mengakui bahwa ia memahami lamanya penantian publik untuk mengetahui nasib gelar juara, seraya menjelaskan bahwa jadwal prosedural dan waktu sesi dengar pendapat telah disepakati bersama semua pihak, dan bahwa pengadilan berupaya mengeluarkan putusan yang disertai pertimbangan secepat mungkin setelah sesi berakhir.