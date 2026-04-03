Maroko bersinar dengan gelar juara baru dan lolos ke Piala Dunia

Tim nasional Maroko berhasil mempertahankan gelar juara Kejuaraan Bola Basket Afrika untuk Kursi Roda setelah mengalahkan Afrika Selatan.

Tim Atlas Lions berhasil mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 59-42 di final, sehingga mempertahankan gelar yang diraihnya pada edisi 2017.

Tim nasional Maroko berhasil melaju ke final kejuaraan yang digelar di Angola setelah mengalahkan Senegal dengan skor 55-47.

Abdul Hak Al-Hadawi, asisten pelatih tim nasional Maroko, mengatakan bahwa Asad Al-Atlas telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Ottawa.

Al-Hadawi menambahkan dalam pernyataannya kepada Kantor Berita Maroko, "Saya berterima kasih kepada para pemain atas semangat juang, disiplin, dan komitmen mereka sepanjang turnamen."

Timnas Maroko sebelumnya mengalahkan Mesir, Kenya, Senegal, dan Afrika Selatan, dalam perjalanannya menuju gelar juara kontinental.

