Tim nasional Brasil meraih kemenangan meyakinkan atas Haiti dengan skor 3-0, Sabtu pagi waktu Greenwich, dalam pertandingan putaran kedua Grup 3 Piala Dunia 2026, sehingga semakin mendekati kepastian lolos ke babak berikutnya.

Pertandingan ini menampilkan penampilan gemilang Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, yang terus menunjukkan pengaruhnya yang besar bersama timnas Brasil, dengan mencetak satu gol yang berkontribusi pada kemenangan baru “Seleção” di kancah internasional.

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Menurut situs "stats foot" asal Prancis, Brasil meraih kemenangan dalam 9 dari 10 pertandingan, di mana Vinícius mencetak gol bersama timnas di berbagai kompetisi, sementara satu-satunya pertandingan yang tidak dimenangkan berakhir imbang melawan Maroko (1-1).

Kemenangan ini juga memperkuat rekor bersejarah yang luar biasa bagi timnas Brasil di Piala Dunia, di mana mereka mempertahankan rekor tak terkalahkan melawan tim-tim dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) sepanjang sejarah turnamen.

Brasil telah memainkan 10 pertandingan di Piala Dunia melawan tim-tim dari CONCACAF, di mana mereka meraih 9 kemenangan dan satu hasil imbang, tanpa pernah mengalami kekalahan, sehingga menjadi negara yang paling sering bertanding melawan tim-tim dari satu konfederasi di sejarah Piala Dunia tanpa pernah kalah.



