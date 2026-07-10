Omar Marmoush, penyerang Manchester City, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan tim nasional Mesir untuk mencapai prestasi tinggi, menyusul penampilan gemilang mereka baru-baru ini di Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Timnas Mesir menampilkan penampilan yang mengesankan hingga babak 16 besar, di mana mereka mengalami kekalahan dramatis dari juara dunia Argentina setelah sempat memimpin 2-0 hingga menit-menit akhir pertandingan, sebelum rekan-rekan bintang Lionel Messi berhasil membalikkan keadaan dan menang 3-2.

Rombongan tim Mesir tiba di Mesir pada Jumat pagi ini dan disambut meriah oleh masyarakat, sebagai bentuk apresiasi atas hasil dan performa yang ditunjukkan tim di Piala Dunia.

Marmoush menyampaikan pesan kepada para penggemar melalui akun Instagram-nya, di mana ia mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang mewakili negaranya tanpa meninggalkan sebagian hatinya di lapangan, dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mewakili Mesir.”

Ia menambahkan: “Kami adalah generasi yang masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan, dan kami akan terus bekerja keras untuk mengangkat nama Mesir dan membawanya ke posisi yang pantas.”

Ia menutup dengan: “Terima kasih kepada setiap orang yang mendukung, mengkritik, dan percaya; kami akan kembali lebih kuat, wahai Ibu Dunia.”

Perlu dicatat bahwa Mesir berhasil meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia pada edisi tersebut, dengan mengalahkan Selandia Baru (3-1) di babak penyisihan grup.