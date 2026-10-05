Belgia kembali gagal mengalahkan Prancis pada Senin malam. Tim asuhan Mark van Bommel sempat lama berada di jalur yang tepat untuk membalas kekalahan pekan lalu di Stade de France, tetapi akhirnya tetap terpeleset pada fase akhir. Dodi Lukebakio sempat membawa Belgia unggul, namun Prancis menghantam tanpa ampun empat kali sesaat sebelum laga usai: 4-1.

Di kubu Belgia, Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans absen karena keduanya harus menepi akibat skorsing. Prancis juga tidak tampil dengan kekuatan penuh, dengan debutan Guillaume Restes di bawah mistar dan Estéban Lepaul di lini depan.

Gambaran pertandingan kurang lebih sama seperti pekan lalu. Belgia mampu mengimbangi permainan Prancis, dan terutama berbahaya saat transisi. Setelah lebih dari setengah jam bermain, tim Van Bommel memimpin lebih dulu.

Roméo Lavia benar-benar menciptakan assist yang luar biasa: gelandang itu mengirim bola dengan sempurna ke jalur lari Lukebakio, yang tetap sangat tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan Restes. Sang penyerang melepaskan tembakan keras dan tinggi ke gawang: 0-1.

Setelah jeda, Prancis mulai memburu gol penyeimbang. Peluang didapat Manu Kone, Lepaul, dan Rayan Cherki, tetapi debutan Maarten Vandevoordt tampil sangat baik di kubu Belgia dan menjaga timnya tetap bertahan.

Untuk waktu yang lama, kejutan seolah akan terjadi, tetapi Prancis menghantam tanpa ampun pada fase akhir. Lewat tembakan jarak jauh, Désiré Doué mengubah skor menjadi 1-1, lalu Cherki beberapa menit kemudian memberi Belgia pukulan knockout lewat gol 2-1.

Pukulan telak bagi Belgia, yang pada menit-menit akhir juga mendapat pelajaran sepak bola dari Prancis. Dua kali kombinasi emas Doué dan Michael Olise bersinar. Nama terakhir bertanggung jawab atas dua gol tersebut, sehingga kemenangan 4-1 menjadi milik Prancis. Secara keseluruhan, ini jelas menjadi malam yang menyakitkan bagi Belgia dan Van Bommel.