Mario Götze membalas pernyataan provokatif dari mantan pelatih Frankfurt, Albert Riera

Di bawah pelatih asal Spanyol itu, Götze mengalami masa sulit di SGE pada musim lalu. Pemain 34 tahun itu kehilangan tempatnya sebagai starter di lini tengah seiring berjalannya musim dan berulang kali harus menerima kritik halus dari pelatihnya.

Riera antara lain mengatakan bahwa Götze, terlepas dari statusnya sebagai pemain pemimpin dan juara dunia, tidak bisa melakukan sesukanya dan harus tunduk pada keputusan pelatih.

Menanggapi hal itu, Götze kini mengatakan kepada Bild: "Kalau dia merasa harus mengatakan itu, silakan saja. Tapi - sebut saja begitu - menarik bahwa dia mengungkapkannya seperti itu," apalagi nyaris tidak ada komunikasi antara pemain 34 tahun itu dan Riera.

"Itu tentu mengandaikan bahwa kami lebih sering berbicara satu sama lain atau saling mengenal dengan baik. Namun, secara de facto itu tidak terjadi. Kalau dia merasa harus menafsirkannya seperti itu dalam persepsinya sendiri, silakan saja," lanjut Götze.

Secara keseluruhan, musim yang baru berlalu itu dalam banyak hal merupakan yang paling gila sepanjang kariernya. Empat bulan di bawah Riera berlangsung "sangat intens", kata juara dunia 2014 itu. "Banyak hal tidak berjalan dan tidak terwujud seperti yang kami bayangkan - bagi saya pribadi, bagi klub, dan bagi tim."

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Eintracht Frankfurt berpisah dengan Albert Riera pada akhir musim

Namun, dia sama sekali tidak menyimpan dendam terhadap mantan pelatihnya ataupun merasa senang atas pemecatannya: "Pada akhirnya, sepak bola adalah olahraga yang ditentukan hasil. Itu tidak berhasil. Karena itu, klub juga bereaksi dengan cepat dan tegas. Saya tetap yakin bukan jalan yang tepat untuk melimpahkan kesalahan kepada satu orang saja. Semua orang harus merefleksikan performanya. Hanya dengan begitu keadaan bisa menjadi lebih baik."

Riera mengambil alih jabatan Dino Toppmöller yang sebelumnya dipecat di Eintracht Frankfurt pada Februari, tetapi dalam 14 pertandingannya di pinggir lapangan hanya mengumpulkan 1,21 poin per laga (empat kemenangan, lima imbang, lima kekalahan).

Setelah musim berakhir, pelatih asal Spanyol itu dan SGE kemudian sepakat untuk berpisah lebih awal. Sosok baru di pinggir lapangan Eintracht adalah Adi Hütter, yang pernah menangani klub asal Hessen itu antara 2018 dan 2021.