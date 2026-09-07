Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, direktur teknik Manchester City, berbicara tentang sejumlah topik penting menjelang laga yang dinanti melawan Porto dari Portugal, yang akan digelar besok malam, Selasa, di Stadion Dragao, dalam pertandingan pekan pertama fase liga Liga Champions Eropa.

Maresca dalam konferensi pers menjelang pertandingan menyinggung soal kekuatan Porto, pengeluaran besar Manchester City selama bursa transfer musim panas, di samping sistem baru Liga Champions Eropa, kondisi Erling Haaland, serta situasi Rayan Cherki, Nico O'Reilly, dan Jeremy Doku.

Maresca berkata tentang laga melawan Porto: "Porto adalah tim yang sangat bagus, dan memiliki gaya bermain yang jelas dan khas, karena itu saya memberi selamat kepada mereka. Mereka memiliki pemain-pemain istimewa dan cara bermain yang jelas, mereka juga agresif baik dengan bola maupun tanpa bola, tetapi kami berharap dapat meraih kemenangan besok."

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Ia menambahkan: "Porto adalah tim yang terorganisasi dan kuat dalam bola mati, dan saya rasa aspek ini telah menjadi bagian penting dari sepak bola. Karena itu kami harus melakukan yang terbaik, bertahan dengan cara yang benar, mencoba mencetak gol, dan tampil sempurna dalam bola mati, karena semua tim kini telah menjadi istimewa dalam aspek ini."

Mengenai pernyataan pelatih Porto tentang pengeluaran Manchester City sekitar 500 juta euro selama bursa transfer musim panas, dan apakah ia berusaha menekan timnya melalui hal itu, Maresca menjawab: "Anda bisa mengajukan pertanyaan itu kepadanya. Bagi saya, hal ini tidak menimbulkan tekanan apa pun, justru merupakan sebuah keunggulan."

Liga Champions Eropa dan Pemutaran Musik

Maresca berbicara tentang pengalaman sebelumnya di Liga Champions Eropa, katanya: "Saya pernah berada di sini pada musim ketika kami meraih treble, dan menjalani pengalaman-pengalaman yang baik bersama Chelsea. Ini adalah turnamen yang berbeda, tetapi kami harus bermain dengan gaya kami yang biasa, dan kami harus beradaptasi dengan sistem baru Liga Champions Eropa. Ini adalah kompetisi yang berbeda, tetapi ambisinya tetap sama."

Mengenai tim yang diunggulkan untuk meraih gelar Liga Champions Eropa, ia berkata: "Kami di sini untuk memberikan yang terbaik dari kami. Jalannya pertandinganlah yang akan menentukan siapa yang diunggulkan untuk menang, karena bermain di sini sulit dan tugasnya berat. Kami akan melakukan yang terbaik dan mencoba memenangi pertandingan."

Mengenai pemutaran musik selama latihan tim, Maresca menjelaskan: "Ini adalah sesuatu yang saya terapkan di Leicester dan Chelsea, dan saya terapkan di sini juga. Ketika musik dimainkan, para pemain merasa senang, karena merekalah yang memilih musiknya sendiri."

Rahasia Perubahan Haaland dan Besarnya Pengeluaran Transfer

Direktur teknik Manchester City itu menyinggung soal kelelahan mental yang mungkin dialami Erling Haaland, katanya: "Ini tidak mudah bagi Erling, maupun bagi para pemain yang bermain bersama tim nasional mereka. Ketika kami melihat mereka merasa lelah, adalah tepat untuk memberi mereka waktu istirahat, baik untuk satu pertandingan maupun selama sepekan."

Direktur teknik Manchester City itu menambahkan: "Yang terpenting bagi saya adalah memastikan mereka dalam kondisi bugar dan bahagia sepenuhnya, karena kami membutuhkan 11 pemain dalam kesiapan puncak mereka."

Mengenai perubahan yang terjadi pada Haaland sejak kedatangannya ke Manchester City pada tahun 2022, Maresca berkata: "Haaland telah menjadi seorang pria dewasa dan seorang ayah, karena ketika ia datang ke sini ia belum seperti itu. Hidupnya berubah total setelah ia dikaruniai seorang putra. Ia adalah pemain kelas atas dan pribadi yang luar biasa, tetapi kini ia telah menjadi manusia yang utuh dan seorang pria berkeluarga."

Mengenai besarnya pengeluaran transfer dan meningkatnya tekanan terhadap Manchester City, Maresca berkata: "Ketika Anda berada di klub seperti City, ekspektasinya lebih tinggi. Saya lebih suka fokus pada pekerjaan hari demi hari, dan bagi saya, hal yang paling penting adalah melihat bahwa kami semakin berkembang."

Peran Rayan Cherki dan Situasi O'Reilly serta Doku

Maresca berbicara tentang peran yang dijalankan Rayan Cherki bersama tim, menjelaskan: "Selalu ada rencana permainan yang spesifik. Ketika kami berada di paruh lapangan kami sendiri, Rayan sedikit menurun untuk mengatur tempo permainan, sedangkan ketika kami berada di paruh lapangan lawan, kami membutuhkan kehadirannya di posisi lebih maju, karena ia menjadi ancaman besar berkat umpan-umpan penentunya."

Ia menambahkan: "Hal ini tergantung pada karakter pertandingan. Saat menghadapi Coventry, penurunannya sedikit ke belakang ketika kami berada di paruh lapangan kami sendiri adalah hal yang baik, karena ia memberi kualitas tinggi pada penampilan kami."

Ia melanjutkan: "Ia berada di tempat yang tepat sekali saat mencetak gol kedua ke gawang Bournemouth, dan ia menampilkan level yang luar biasa bersama kami. Saya juga rasa Phil Foden mampu mengirimkan umpan-umpan penentu itu di antara garis pertahanan, dan kami sangat beruntung memiliki keduanya."

Mengenai situasi Nico O'Reilly dan Jeremy Doku, Maresca berkata: "Nico akan tersedia pada akhir pekan. Adapun Doku, belum, belum sekarang. Tidak ada kemunduran, ia sudah kembali berlatih, tetapi saya tidak tahu apakah ia akan tersedia untuk tampil pada akhir pekan."



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Laga Melawan Porto Akan Sulit

Di sisi lain, Matheus Nunes, pemain Manchester City, menegaskan sulitnya laga melawan Porto, katanya: "Laga ini akan sulit, karena semua tim memiliki pemain-pemain hebat. Saya tahu Pepe adalah pemain menyerang yang istimewa dan mahir bermain dengan kedua kakinya. Ini akan menjadi laga yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Dari yang saya lihat, saya rasa mereka benar-benar menikmati permainan sekarang, mereka sangat menikmati menguasai jalannya pertandingan, dan ini adalah perbedaan yang besar. Ketika saya bermain di sini, gayanya bertumpu pada transisi cepat, semangat juang adalah bagian dari DNA mereka, sedangkan soal apakah mereka dalam kondisi lebih baik atau lebih buruk, hal itu diserahkan kepada orang lain untuk menilainya."

Mengenai apakah laga melawan Porto adalah ujian paling rumit bagi City musim ini, ia berkata: "Saya tidak tahu apakah ini laga yang paling rumit, karena laga melawan Arsenal dan Crystal Palace juga rumit. Kami menghadapi salah satu tim terbaik di Portugal, dan saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit, jadi kami harus menampilkan level terbaik kami."

Perbandingan antara Guardiola dan Maresca

Nunes berbicara tentang bekerja di bawah kepemimpinan Maresca, katanya: "Ia membawa energi yang luar biasa, dan kini ada perasaan energi baru yang menyelimuti suasana. Ia memiliki energi yang sangat positif, dan ia adalah orang yang menetapkan standar."

Mengenai perbandingan antara Maresca dan Pep Guardiola, ia berkata: "Saya bekerja dengan Pep selama tiga musim, sedangkan saya bekerja dengan Enzo hanya beberapa bulan saja, dan mungkin saya bisa menjawab pertanyaan ini setelah beberapa bulan lagi berlalu. Keduanya memiliki gairah yang besar, karena itu saya melihat lebih banyak kemiripan daripada perbedaan."

Nunes mengungkap kondisi fisiknya menjelang laga melawan Porto, katanya: "Saya dalam kondisi baik, dan benar-benar siap 100%. Cederanya di pergelangan kaki, saya mengalami benturan keras saat latihan yang mendahului laga melawan Arsenal, tetapi sekarang saya baik-baik saja."

Ambisi di Liga Champions dan Kapten Kedua

Mengenai ekspektasi soal perjalanan Manchester City di Liga Champions Eropa, Nunes berkata: "Setiap tahun memiliki kondisinya yang berbeda. Liga Champions Eropa adalah turnamen paling sulit, khususnya di babak gugur, di mana satu penampilan buruk mengakibatkan tersingkir dari kompetisi, berbeda dengan Liga Premier Inggris yang memberi Anda kesempatan untuk menebusnya. Kami berambisi untuk menang setiap musim, dan musim ini tidak akan berbeda dari sebelumnya."

Nunes berbicara tentang rekrutan-rekrutan baru yang dilakukan Manchester City, katanya: "Sungguh menakjubkan bahwa mereka bergabung dengan kami, karena mereka adalah pemain-pemain terbaik di tim-tim sebelumnya. Begitulah cara segala sesuatu berjalan, pemain pergi dan yang lain bergabung. Kami harus membantu mereka beradaptasi, dan mereka sangat senang berada di sini."

Mengenai transfer Fernandez, ia berkata: "Kami sebagai pemain tidak mengetahui detailnya, tetapi kami ingin mendatangkan pemain-pemain terbaik, dan Enzo adalah salah satunya. Kami merasa sangat gembira. Ketika seorang pemain baru bergabung, mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa selama bursa transfer."

Nunes memuji peran kepemimpinan yang dijalankan Haaland di dalam tim, katanya: "Ia adalah kapten kedua dan sosok yang menonjol, karena ia telah memenangi segalanya bersama klub. Ia adalah orang yang luar biasa, dan saya senang peran kepemimpinannya semakin kuat dan matang, karena ia benar-benar layak mendapatkannya."

Mengenai posisinya di bawah kepemimpinan Maresca, Nunes berkata: "Saya rasa akan tetap sama. Mungkin ada momen-momen di mana saya bisa bermain di posisi lain, tetapi pada dasarnya saya rasa saya akan bermain sebagai bek kanan musim ini. Saya bisa bermain di posisi mana pun, dan saya merasa senang di posisi bek kanan."