Manchester City mendapatkan suntikan penting menjelang laga krusial melawan Liverpool, setelah pelatih asal Italia, Enzo Maresca, memastikan kondisi bintang asal Norwegia, Erling Haaland, dengan menegaskan kesiapannya untuk tampil dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Minggu di Stadion Anfield, dalam ajang Liga Premier Inggris.

Maresca menjelaskan, dalam konferensi pers Jumat, bahwa Haaland telah memulihkan kebugarannya usai jeda internasional, sehingga siap untuk ambil bagian dalam ujian berat melawan Liverpool.

Pelatih asal Italia itu berbicara mengenai atmosfer yang dinanti di Anfield, dengan menyinggung kemungkinan menghadapi sambutan suporter yang penuh semangat, namun ia menekankan pentingnya para pemainnya untuk fokus di atas lapangan, mengingat penampilan di dalam persegi panjang hijau adalah aspek yang bisa mereka kendalikan.

Maresca menambahkan bahwa kecemasan selalu menyertainya sebelum setiap pertandingan, baik itu melawan Liverpool maupun Ipswich, seraya menegaskan bahwa menjalani laga-laga besar seperti ini adalah salah satu alasan yang mendorongnya terjun ke dunia kepelatihan.

Pelatih berusia 46 tahun itu berharap dapat melanjutkan awal yang sempurna bersama Manchester City, setelah meraih kemenangan dalam lima pertandingan pertamanya di Liga Premier Inggris, di mana kemenangan atas Liverpool akan memberinya kemenangan keenam secara beruntun, serta pencapaian bersejarah yang menempatkannya dalam daftar terbatas pelatih yang berhasil meraih awal seperti ini di kompetisi tersebut.

Maresca menjalani pengalaman ketiganya di dalam Manchester City, setelah sebelumnya bekerja di akademi klub, lalu menjadi asisten Pep Guardiola, dan merupakan bagian dari staf kepelatihan selama musim 2022-2023 yang menyaksikan tim meraih treble bersejarah.



