Maresca: Pesta gol? Saya hanya ingin menang 1-0

Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengungkapkan kepuasannya atas penampilan timnya melawan Sunderland, pada Minggu malam ini, dalam pekan kelima Premier League, namun ia lebih memilih menang dengan skor 1-0.

Man City meraih kemenangan yang mendebarkan dengan skor 5-3 dalam pertandingan yang kacau namun menghibur di Stadion Etihad, di mana tim Sunderland menekan tuan rumah sepanjang laga.

Maresca mengatakan dalam konferensi persnya sebelum pertandingan bahwa Sunderland akan menjadi ujian tersulit bagi mereka sejauh ini, dan ia membuka wawancaranya setelah pertandingan dengan jaringan "Sky Sports" sambil tersenyum: "Saya benar".

Ia menambahkan: "Sunderland tim yang sangat bagus, kuat dan berbahaya, tetapi sekali lagi, kami menemukan cara untuk memenangkan pertandingan, dan itu penting pada saat ini".

Ia melanjutkan: "Kami juga kebobolan beberapa gol dengan terlalu mudah, tetapi kami baru memulai delapan pekan yang lalu, dan kami telah memainkan segala macam pertandingan yang berbeda, sehingga kami banyak belajar".

Ia menyambung: "Kami telah menjalani tujuh pertandingan resmi, dan semuanya berbeda, dan itu bagus karena kami belajar dari setiap pertandingan. Ini soal belajar, kamu harus belajar untuk menjadi lebih baik, dan hari ini pun tidak berbeda, tetapi kami menemukan cara untuk memenangkan pertandingan".

Ia meneruskan pernyataannya mengenai pesta gol: "Terlalu banyak gol. Saya lebih memilih skor 1-0, itu jauh lebih baik!".

Ia menutup: "Saya senang dengan penampilan hari ini karena kami menemukan cara untuk menang, tetapi mudah-mudahan kami tidak kebobolan tiga gol pada kesempatan berikutnya".

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