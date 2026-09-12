Maresca: Pemain Ini Membawa Mentalitas Juara ke Manchester City

Pelatih asal Italia, Enzo Maresca, menegaskan bahwa pemain Enzo Fernandez membawa mentalitas juara ke Manchester City, hal yang dengan cepat memukau rekan-rekannya di tim.

Belum genap dua pekan sejak Fernandez bergabung dengan Manchester City dari Chelsea dalam transfer bernilai fantastis yang menyamai rekor di Liga Primer Inggris senilai 125 juta poundsterling, namun pengaruh pemain asal Argentina itu di ruang ganti tim langsung terasa.

Maresca berkata, dalam pernyataan yang disorot oleh jaringan "ESPN": "Anda bisa melihat bagaimana rekan-rekannya membicarakan dirinya soal mentalitas juara. Pemain yang sudah pernah menang dan tahu cara menang, penting untuk berada di skuad kami."

Pelatih City itu menambahkan: "Dia bekerja keras setiap hari, dan dia orang yang sopan. Dia bekerja dengan baik dan itulah yang kami butuhkan."

Maresca mengenal Fernandez dengan baik, setelah melatihnya di Chelsea selama satu setengah musim.

Pelatih Manchester City itu memantau perkembangan level sang gelandang, di mana ia kini melihatnya sebagai ancaman serangan yang lebih tajam.

Pelatih asal Italia itu melanjutkan: "Dia berkembang sangat pesat. Mungkin dalam dua tahun terakhir bersama kami dia menjadi gelandang yang lebih menyerang, sementara di masa lalu dia lebih banyak bermain di posisi yang lebih dalam."

Ia melanjutkan: "Dia luar biasa di sekitar kotak penalti dari sisi gol dan assist, dan dari sisi kepemimpinan dia sangat matang."

Fernandez mencatatkan penampilan perdananya bersama Manchester City dalam kemenangan atas Coventry pada akhir pekan lalu, ketika ia secara tak terduga didorong dari bangku cadangan ke tim inti menyusul cedera Nico O'Reilly saat pemanasan.

Pemain asal Argentina itu juga tampil dalam kemenangan atas Porto di Liga Champions Eropa pada pertengahan pekan, dan mungkin akan mempertahankan tempatnya dalam laga derby hari Minggu melawan Manchester United di Stadion Old Trafford.

Manchester City sebelumnya kalah dalam pertemuan serupa pada bulan Januari musim lalu, dan berupaya memperbaikinya pada akhir pekan ini.

Meskipun pertandingan ini akan menjadi derby kota Manchester pertama yang dijalani Maresca sebagai pelatih Manchester City, ia menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada apa arti kemenangan itu bagi tim dan para pendukungnya.

Ia menambahkan: "Pertandingan tahun lalu bukanlah yang terbaik bagi kami, tetapi kami berharap bisa menampilkan permainan yang bagus musim ini."

Ia melanjutkan: "Fokus utamanya bukan soal ini menjadi derby pertama bagi saya, tetapi saya lebih memikirkan tim, para pendukung, dan klasemen."

Ia menutup: "Tentu saja jika kami menang itu juga akan menjadi hal yang baik bagi saya, tetapi saya ingin menang karena itu baik untuk semua orang."



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