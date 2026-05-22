'Maresca membawa bintang top Liga Premier ke Manchester City'

Manchester City telah mengincar Enzo Fernández. Menurut jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sport, gelandang Chelsea tersebut dianggap sebagai salah satu target transfer utama Enzo Maresca, yang akan menggantikan Pep Guardiola di Etihad Stadium.

Di balik layar, pembicaraan awal kabarnya sudah berlangsung. Maresca sebelumnya bekerja sama dengan Fernández di Chelsea dan masih menjalin hubungan yang sangat baik dengan pemain internasional Argentina tersebut.

Beberapa minggu lalu, Fernández sudah memberi isyarat bahwa ia terbuka untuk hengkang dari London. Meskipun spekulasi terutama mengarah pada minat Real Madrid, transfer di dalam Premier League juga menjadi kemungkinan.

Selain itu, pergantian pelatih di Chelsea sedang dalam proses. Xabi Alonso akan menjadi manajer baru di Stamford Bridge dan mungkin bersedia membiarkan Fernández hengkang.

Hubungan antara Maresca dan Fernández bisa memainkan peran penting dalam negosiasi. Gelandang berusia 25 tahun itu juga sering memuji sang pelatih asal Italia bahkan setelah kepergiannya, sehingga menurut berbagai media, reuni keduanya bukanlah hal yang mustahil.

Oleh karena itu, pertandingan liga melawan Sunderland pada hari Minggu bisa menjadi pertandingan terakhir Fernández dengan seragam Chelsea. Petinggi klub dilaporkan bersiap menghadapi musim transfer yang sibuk di mana beberapa pemain bisa hengkang.

Kemungkinan kepindahannya ke Manchester City mungkin terkait dengan masa depan Rodri. Real Madrid telah memantau gelandang Spanyol tersebut sejak lama dan mungkin akan mencoba membawanya ke Santiago Bernabéu musim panas ini.

Jika Rodri benar-benar hengkang, Manchester City memandang Fernández sebagai kandidat yang tepat untuk memperkuat lini tengah juara liga tersebut. Fernández memiliki kontrak hingga pertengahan 2032 dan nilai pasar yang diperkirakan Transfermarkt sebesar 90 juta euro.