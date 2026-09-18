Manchester City bersiap menghadapi ujian baru di Liga Primer Inggris, ketika menjamu Sunderland pada hari Minggu mendatang di Stadion Etihad, dalam laga pekan kelima, sebuah pertandingan yang dinantikan pelatih asal Italia, Enzo Maresca, sebagai salah satu ujian tersulit bagi timnya sejak awal musim.

Menjelang laga yang dinanti tersebut, Maresca membuka beberapa berkas penting dalam konferensi persnya, mulai dari kondisi para pemain yang cedera, pentingnya rotasi, hingga tekanan yang muncul dari peran menggantikan Pep Guardiola, di samping pembicaraannya tentang kekuatan Sunderland dan apa yang menanti timnya pada pertandingan mendatang.

Maresca mengungkap perkembangan positif terkait kondisi winger Belgia, Jeremy Doku, yang absen bersama Manchester City sejak mengalami cedera pada betisnya dalam pertandingan Community Shield. Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa Doku kemungkinan besar akan tersedia untuk tampil menghadapi Sunderland, sebuah dorongan penting bagi tim sebelum laga yang dinantikan tersebut.

Rotasi memberi para pemain kesempatan memulihkan tenaga

Maresca berbicara tentang manfaat yang diraih tim dari melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain inti dalam kemenangan atas Norwich di Piala Liga Inggris pada hari Kamis.

Pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa keputusan mengistirahatkan sejumlah pemain inti sangat diperlukan, terutama setelah beberapa pemain menjalani dua pertandingan penuh menghadapi Porto dan Manchester United.

Maresca berkata: "Itu adalah hal yang sangat penting. Kami mengistirahatkan para pemain yang menjalani dua pertandingan penuh, 90 menit berturut-turut, menghadapi Porto dan Manchester United. Sangat perlu memberi mereka waktu untuk beristirahat, dan kami berharap mereka tampil dengan tenaga penuh pada pertandingan hari Minggu, karena itu akan menjadi laga yang berat."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Maresca mengungkap rahasia awal yang sukses

Mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada awal suksesnya bersama Manchester City, Maresca berupaya memberikan bagian terbesar dari pujian kepada para pemainnya, seraya menyoroti kecepatan mereka memahami ide dan instruksinya.

Ia berkata: "Pertama dan terutama, pujian tertuju kepada para pemain. Hal terpenting saat bergabung dengan klub baru adalah bagaimana Anda merasakan sejauh mana para pemain memahami apa yang diinginkan pelatih. Saya melihat hari demi hari, pertandingan demi pertandingan, bahkan dengan adanya banyak perubahan, bahwa apa yang kami inginkan kini menjadi sangat jelas bagi mereka."

Pelatih asal Italia itu juga berbicara tentang sejauh mana ia mengambil manfaat dari pengalaman sebelumnya di dalam klub, menegaskan bahwa keberadaan beberapa orang yang pernah bekerja bersamanya membantunya, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa tim saat ini sangat berbeda dari kelompok yang ia kenal sebelumnya.

Ia menjelaskan: "Tentu saja, keberadaan orang-orang yang sama di dalam klub membantu saya, tetapi susunan pemainnya sama sekali berbeda; sebab hanya tersisa tiga atau empat pemain dari musim yang saya jalani di sini sebelumnya. Saya menghabiskan waktu saya dengan para pemain saat ini, dan karena itu hal ini terasa baru bagi saya, dan saya senang karena melihat adanya peningkatan dalam penampilan."

Menggantikan Guardiola: Maresca menjelaskan sikapnya

Maresca menyinggung tekanan yang berkaitan dengan menggantikan Pep Guardiola, menegaskan bahwa ia menyadari sejak awal bahwa tugasnya datang pada fase transisi yang tengah dijalani klub setelah satu dekade penuh di bawah kepemimpinan pelatih asal Spanyol itu.

Ia berkata: "Ketika saya memutuskan bergabung dengan klub ini, saya sepenuhnya yakin bahwa ini adalah klub yang bagus dan para pemainnya memiliki level tinggi. Pada saat yang sama, saya menyadari bahwa klub tengah melalui fase perubahan setelah sepuluh tahun di bawah kepemimpinan pelatih yang sama, di samping kepergian para pemain seperti Rodri, Bernardo Silva, John Stones, dan Nathan Ake. Wajar jika terjadi perubahan, tetapi saya sepenuhnya yakin akan kemampuan kami untuk menghadirkan kerja yang baik."

Pelatih Manchester City itu juga berbicara tentang periode jeda internasional yang panjang yang akan datang, yang akan memberinya ruang waktu lebih besar untuk mengevaluasi penampilan tim, menganalisis pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan mencari aspek-aspek yang perlu dikembangkan.

Maresca berkata: "Selama periode jeda internasional, saya selalu berupaya mengevaluasi seluruh pertandingan sebelumnya dan menganalisis aspek-aspek yang bisa kami tingkatkan, dan hal-hal semacam itu, tetapi karena kami memiliki tiga pekan, saya akan memiliki cukup waktu untuk menonton kembali seluruh pertandingan."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Maresca memperingatkan kekuatan Sunderland

Mengenai laga menghadapi Sunderland, Maresca tampak jelas dalam menilai kekuatan lawan, setelah menyaksikan pertandingan mereka melawan Arsenal secara langsung, sebelum kemudian menonton kembali laga tersebut selama beberapa hari terakhir untuk menganalisis detailnya.

Pelatih asal Italia itu berkata: "Saya menyaksikan pertandingan mereka melawan Arsenal secara langsung, lalu saya menontonnya kembali selama beberapa hari terakhir. Orang bisa melihat betapa kuatnya mereka, dan saya rasa mereka tidak pantas kalah dalam pertandingan itu."

Ia menambahkan: "Mereka adalah tim yang sangat kuat dan mendapatkan pelatihan yang sangat baik, mereka juga telah menghabiskan cukup waktu bersama, yang membuat gaya bermain mereka jelas baik saat menguasai bola maupun tanpa bola."

Pelatih asal Italia itu menutup pembicaraannya tentang lawan dengan berkata: "Kesan saya setelah menyaksikan mereka adalah bahwa pertandingan hari Minggu akan menjadi yang tersulit sejak awal musim."