Maresca: Kartu Merah Foden Layak, tapi Bagaimana dengan Bruno Fernandes?

Pelatih Manchester City asal Italia, Enzo Maresca, menilai bahwa kartu merah yang diterima pemainnya, Phil Foden, dalam Derby Manchester memang layak, namun ia juga menegaskan pada saat yang sama bahwa kapten Manchester United, Bruno Fernandes, sebenarnya juga pantas diusir dalam laga yang sama.

Man City berhasil memastikan kemenangan dalam derby yang berlangsung di Stadion Old Trafford dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang diwarnai banyak kontroversi wasit, setelah Phil Foden diusir pada menit ke-23, di samping gol Erling Haaland yang dianulir oleh asisten wasit karena dianggap offside, sebelum teknologi video memastikan keabsahannya.

Insiden kartu merah itu terjadi pada menit ke-23, ketika terjadi benturan antara Bruno Fernandes dan Foden, yang membuat Foden terjatuh ke tanah, namun ia menendang kapten United tersebut dengan kakinya, yang oleh wasit Michael Oliver dianggap sebagai pelanggaran yang mengharuskan pengusiran langsung dari pertandingan.

Dalam pernyataannya kepada program "Match of the Day" di jaringan "BBC", Enzo Maresca menggambarkan perasaan dan selebrasinya dengan mengatakan: "Ini adalah perasaan pertandingan derby setelah menang dengan sepuluh pemain. Selalu luar biasa menang dengan sepuluh pemain, tetapi derby adalah pertandingan yang spesial bagi semua orang. Saya bahagia dan saya rasa reaksi saya wajar."

Ia menambahkan: "Rencana berubah total setelah kartu merah. Semangat juang, usaha, dan kekompakan para pemain sungguh luar biasa. Sejujurnya, saya rasa itu kartu merah yang layak (untuk Phil Foden), tetapi hal yang sama berlaku untuk Bruno Fernandes, pemain Manchester United, dalam permainan yang sama, bukan hanya bagi kami."

Ia melanjutkan: "Kami tidak membiarkan terjadinya serangan balik apa pun atau meninggalkan ruang di belakang kami. Ini pertandingan yang spesial bagi semua orang; bagi para suporter, klub, dan pelatih, tetapi ini bukan momen yang tepat untuk memikirkan diri saya sendiri; saya memikirkan tim dan meraih tiga poin yang luar biasa."

Mengenai gol Erling Haaland yang diminta Manchester United untuk dianulir karena dianggap offside, Maresca berkata: "Saya rasa itu gol yang sah dan jelas, jadi tidak masalah."

Dalam pernyataan lain kepada jaringan "Sky Sports", Maresca berkata: "Sudah sangat jelas bahwa gol itu tidak offside. Dan ketika wasit keempat memberi tahu saya soal itu, saya berselebrasi lebih awal karena saya tahu kebenarannya."

Ia melanjutkan: "Enzo Fernandez tampil luar biasa hari ini, dan sungguh hebat bahwa ia turut berkontribusi dalam kemenangan kami."

Mengenai penyelamatan kiper Gianluigi Donnarumma pada menit terakhir atas tembakan Bryan Mbeumo, ia menutup pernyataannya: "Sungguh penyelamatan yang luar biasa! Untuk itulah Donnarumma ada di sini; untuk itulah Manchester City merekrutnya, karena ia adalah penjaga gawang yang hebat."