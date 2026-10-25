Marcus Thuram menyelamatkan Inter dari kekalahan pertama mereka di liga musim ini pada saat-saat terakhir. Gol spektakuler Álex Jiménez sempat membuat Fiorentina tampak akan membawa pulang tiga poin, tetapi Inter membalikkan keadaan berkat peran penyerang asal Prancis itu: 2-1.

Inter jelas mendominasi babak pertama. Carlos Augusto, Henrikh Mkhitaryan, dan Marcus Thuram mendapat peluang, tetapi David de Gea tampil menonjol dengan menjaga gawangnya tetap tak kebobolan.

Kiper asal Spanyol itu juga sigap menggagalkan tembakan Pio Esposito, yang sempat mengira akan mencetak gol pembuka. Sementara itu, Fiorentina mengintai peluang lewat serangan balik, tetapi tim tamu belum mampu melepaskan tembakan yang benar-benar mengancam.

Situasinya berubah selepas jeda. Fiorentina mulai lebih berani keluar menyerang dan justru unggul lebih dulu. Álex Jiménez melepaskan tembakan keras dari jarak jauh yang melesat ke sudut kanan atas gawang: 0-1.

Pasukan Cristian Chivu pun mendadak harus mengejar ketertinggalan agar tidak kehilangan poin di Serie A. Sundulan Carlos Augusto membentur mistar, lalu upayanya beberapa saat kemudian melambung tipis di atas gawang.

Gol penyeimbang yang layak didapat Inter akhirnya datang pada masa tambahan waktu. Setelah kombinasi apik melalui tengah, Thuram melepaskan tembakan kaki kiri dan melihat bola bergulir perlahan hingga masuk tepat ke sudut gawang: 1-1.

Ketika Fiorentina mengira masih bisa meninggalkan Milan dengan satu poin, mereka kembali terpukul pada menit paling akhir. Thuram ditahan di kotak penalti dan Inter mendapat hadiah penalti. Piotr Zielinski mengambil tanggung jawab itu dan memastikan kemenangan Inter: 2-1. Hasil ini membuat Inter kembali menyamai perolehan poin Lazio di puncak klasemen Serie A.