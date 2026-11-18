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Marcos Leonardo berbicara kepada Globo Esporte tentang kedatangannya di Ajax. Meski mengawali kiprahnya di Amsterdam dengan sulit, pemain Brasil itu ingin bertahan dan berharap segera menembus sebelas pemain utama asuhan Míchel Sánchez.

Musim panas lalu, Ajax merekrut dua penyerang baru untuk tim utama, yakni Leonardo dan Tolu Arokodare. Sebelum musim dimulai, ekspektasi jauh lebih besar tertuju kepada Leonardo, yang dibeli dari Al-Hilal dengan harga hampir 20 juta euro.

Namun, bukan dia, melainkan Tolu yang dipinjam dari Wolverhampton Wanderers, yang berhasil tampil mengesankan (17 pertandingan, 13 gol). Sejauh ini Leonardo telah bermain dalam 16 pertandingan untuk Ajax, tetapi hanya empat kali sebagai starter. Ia telah mencetak tiga gol, meski peluang-peluang yang gagal dimanfaatkannya lebih membekas.

"Sejak pertama kali Ajax menghubungi saya dan memaparkan rencana klub untuk saya, saya sangat senang," kata penyerang berusia 23 tahun itu. "Sejak awal sekali, saya disambut dengan hangat. Oleh seluruh anggota tim, staf, dan semua orang di klub."

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"Sejauh ini, semuanya belum berjalan sepenuhnya seperti yang saya harapkan, tetapi saya bekerja keras agar ini berhasil," kata Leonardo, yang meski mengawali kiprahnya di Belanda dengan kurang baik telah menarik minat sejumlah klub Brasil.

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"Saya senang dengan minat klub-klub itu. Saya menghormati setiap klub besar. Namun, ini bukan saat yang tepat bagi saya. Kontrak saya di sini masih tersisa lima tahun dan saya rasa sekarang bukan saat yang tepat untuk kembali ke Brasil."

Leonardo mengaitkan awal kiprahnya yang kurang menjanjikan dengan kondisi fisiknya yang tertinggal pada awal musim. "Saya tiba di sini setelah libur selama 40 hari, sementara yang lain sudah berlatih. Mereka sudah berada dalam kondisi prima."

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"Namun, sekarang kondisi fisik saya juga sudah baik dan saya berlatih keras. Saya juga punya pelatih pribadi yang membantu saya. Saya mendapat dukungan dan berterima kasih kepada semua orang di tim serta staf. Sekarang saya seribu kali lebih baik."

Leonardo berharap bisa segera menjadi starter tetap. "Itulah yang saya harapkan, bukan nanti pada paruh kedua musim. Saya menginginkannya sekarang, tepat setelah jeda FIFA ini. Setiap pemain ingin berada di lapangan dan membantu tim. Itulah yang saya inginkan."

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"Namun, saya juga menghormati situasi saat ini. Kembali ke Eropa merupakan proses membangun ulang. Saya juga pikir ini sebuah proses. Ini menyakitkan, tetapi saya menjadi jauh lebih dewasa di sini," kata Leonardo.