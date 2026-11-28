Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Analis ESPN Marciano Vink memuji Søren Tengstedt pada Sabtu malam. Penyerang Go Ahead Eagles itu kini menempati posisi kedua bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak Eredivisie dengan sembilan gol dan, menurut Vink, sudah saatnya naik level.

Tengstedt, yang berusia 26 tahun, didatangkan pada awal 2024 dari Silkeborg di negara asalnya, Denmark, tetapi harus menunggu lama untuk mendapat kesempatan menjadi starter. Jakob Breum, yang kini bermain untuk AS Saint-Étienne, selalu lebih diutamakan.

Musim ini, Tengstedt menjadi pemain inti yang berperan penting. Ia telah mencetak gol ke gawang Willem II, Feyenoord, ADO Den Haag, FC Utrecht, FC Groningen, Sparta Rotterdam, Telstar (2), dan Excelsior.

“Pemain ini benar-benar harus menunggu sangat lama di belakang Breum untuk mendapat kesempatan,” kata Vink. “Terlihat bahwa ia sempat kekurangan ritme bermain, tetapi kini ia punya sembilan gol dan dua asis di tim yang tidak benar-benar tampil baik.” Go Ahead berada di posisi kesembilan.

Iklan Iklan

“Dalam beberapa tahun terakhir, pemain-pemain di sekitarnya mencetak cukup banyak gol indah, bahkan banyak gol secara keseluruhan, seperti Victor Edvardsen dan Suray. Namun, musim ini mereka semua tidak berhasil melakukannya. Ada satu pemain yang benar-benar menonjol dan menciptakan peluang bagi dirinya sendiri pekan demi pekan.”

Topik Terkait

“Jadi saya berpikir: pemain ini harus naik level. Mungkin PSV sedikit terlalu jauh sebagai langkah berikutnya, tetapi itu tidak masalah. Anda berlatih bersama para pemain di sana, dan lewat menit bermain yang Anda dapatkan, perlahan Anda bisa merebut tempat di tim.”

“Anda tidak akan menggeser Perisic ataupun Van Bommel, tetapi menurut saya pemain ini harus mengambil langkah maju agar bisa menjadi sangat bagus.” Namun, Vink tidak ingin menyebut laga di Philips Stadion sebagai ‘audisi’. “Saya rasa tidak ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan, tetapi menurut saya ia bisa bermain di klub-klub papan atas Belanda,” kata Vink.

Iklan

Tengstedt terikat kontrak di Adelaarshorst hingga pertengahan 2027. Untungnya bagi Go Ahead, ada pula opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun. Transfermarkt memperkirakan nilainya mencapai dua juta euro, nilai pasar tertinggi sepanjang kariernya.

Tengstedt melihat penyerang FC Groningen, Thom van Bergen, naik ke puncak daftar pencetak gol terbanyak pada Jumat malam berkat gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir melawan Willem II (1-1). Van Bergen kini mengoleksi sepuluh gol, satu lebih banyak daripada Tengstedt, Sven Mijnans (PSV), Brynjólfur Willumsson (FC Groningen), dan Wout Weghorst (FC Twente).