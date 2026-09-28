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Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Marciano Vink terkejut: "Dia kini hanya separuh dari pemain yang saya kenal"

Netherlands U21
Netherlands U21 vs Norway U21
Norway U21
EURO U21 Qualification
E. Poku

Marciano Vink sangat kecewa terhadap Belanda U-21. Tim asuhan pelatih Michael Reiziger itu sebenarnya wajib menang atas Norwegia U-21 pada Jumat lalu untuk menjaga peluang lolos ke Piala Eropa tetap berada di tangan mereka sendiri, tetapi hanya mampu bermain imbang 0-0.

Seusai laga, Vink mengaku “sangat kecewa”, ujarnya dalam Voetbalpraat di ESPN. “Saya rasa para pemain juga merasakan hal yang sama. Itu terlihat dari para pemain di lapangan setelah pertandingan. Tetapi langsung dikatakan juga bahwa peluang itu masih ada dan mereka harus terus mengejarnya.”

“Namun dalam pertandingan ini, sejak menit pertama saya benar-benar kehilangan api itu. Misalnya, Anda ingin menggempur Norwegia dan langsung menekan bola. Saya tidak melihat itu. Semuanya terasa agak datar. Saya sangat menyayangkannya.”

“Satu-satunya yang menurut saya punya energi sungguhan adalah Oufkir dan Read. Tapi lalu saya melihat Poku... Mungkin itu tidak sepenuhnya adil, karena anak itu memang tidak terlalu sering bermain. Namun saya berpikir: itu baru separuh dari Poku yang saya kenal. Dan Smit juga tidak keluar permainannya. Jadi saya kehilangan api itu.”

Arno Vermeulen juga menyaksikan pertandingan tersebut. “Kita tidak akan lolos lagi,” prediksinya soal Piala Eropa U-21.

EURO U21 Qualification
Norway U21 crest
Norway U21
NOR
Bosnia and Herzegovina U21 crest
Bosnia and Herzegovina U21
BIH
EURO U21 Qualification
Slovenia U21 crest
Slovenia U21
SVN
Netherlands U21 crest
Netherlands U21
NDL

“Kita gagal bersama Belanda U-21. Di sini ada pemain-pemain yang bisa terlihat berpotensi menembus timnas Belanda. Dari segi potensi: kalau melihat Read, Rots, Zechiël, dan Smit, tidak aneh jika dalam beberapa tahun ke depan mereka mendapat kesempatan di timnas Belanda.”

“Kalau begitu, ini tidak boleh terjadi. Anda benar-benar dibuat kesal. Itu adalah permainan yang loyo. Tidak bisa seperti ini. Ini tidak bagus,” tutup Vermeulen.

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