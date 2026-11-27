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Marc ter Stegen terkesan dengan Ronald Koeman jr. Kiper Ajax itu menyaksikan langsung aksi sesama kiper dari Telstar tersebut dan terutama memuji kemampuannya membangun permainan dari belakang.

"Kalian juga punya kiper-kiper hebat di sini. Mereka sangat bagus dalam membangun permainan dari belakang," kata Ter Stegen kepada ESPN.

Kiper asal Jerman itu kemudian secara khusus menyebut Koeman jr. "Kami bermain melawan Telstar. Koeman Junior, begitu kalian menyebutnya, bukan? Semua orang sudah melihatnya bermain."

"Dia menemukan solusi yang sangat bagus untuk timnya," lanjut Ter Stegen. "Mungkin berkat dia, mereka sekarang bisa bermain sebaik ini dibandingkan saat dia tidak menjaga gawang."

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"Omong-omong, saya tidak tahu siapa yang menjaga gawang sebelum dia, maaf. Saya tidak bermaksud tidak menghormati."

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Ter Stegen teringat cara Koeman jr. membangun permainan Telstar dari belakang. "Menurut saya, pendekatannya sangat menarik."

"Terlihat jelas bahwa kalian punya banyak kiper bagus."

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Sementara itu, perhatian Ter Stegen dan Ajax kini tertuju pada Minggu, saat mereka dijadwalkan menghadapi Feyenoord dalam De Klassieker.

Ajax menjalani persiapan terakhir dengan sangat baik setelah mengalahkan FC Thun 4-0 di Conference League pada Kamis lalu.