Marc Cucurella: "Mereka mengincar saya. Saya tidak akan pernah bisa bermain di sana lagi"

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Marc Cucurella melontarkan pernyataan tajam soal Jerman. Bek kiri Real Madrid itu merasa orang-orang Jerman melampiaskan kemarahan mereka atas kejadian di Euro 2024 kepadanya.

Cucurella merupakan bek kiri Spanyol di Euro 2024. Pada perempat-final, Spanyol menghadapi tuan rumah Jerman.

Laga itu berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk Spanyol. Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan pada menit terakhir babak perpanjangan waktu.

Selepas laga tersebut, Cucurella menjadi sasaran kemarahan di Jerman. Tembakan Niclas Füllkrug mengenai lengan bek kiri Real Madrid itu dengan keras, tetapi wasit memutuskan tidak ada pelanggaran handball.

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Baru-baru ini, Cucurella tampil dalam laga uji coba bersama Real Madrid melawan Schalke 04 di Gelsenkirchen. Sepanjang laga itu, ia terus disambut siulan ejekan oleh suporter Jerman yang hadir.

"Mereka mengincar saya. Mereka ingin melampiaskan kemarahan kepada saya. Saya tidak akan pernah bisa bermain di liga Jerman," kata Cucurella kepada Cadena SER.

Meski begitu, bek berusia 28 tahun itu tidak gentar menghadapi suporter Jerman. "Saya hanya melakukan tugas saya. Saya tidak terlalu memikirkannya," pungkas mantan pemain Chelsea dan Brighton itu.