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Alphonso Davies mengalami cedera otot saat membela tim nasional Kanada melawan Guatemala (3-2) dan diperkirakan akan absen selama beberapa pekan.

Seperti diumumkan Bayern Munich pada Senin, Davies kembali mengalami robekan serat otot di paha kiri bagian belakang dan akan "absen untuk sementara waktu". Davies diperkirakan baru bisa kembali berlatih bersama tim paling cepat pada awal Desember.

Sebelumnya, federasi sepakbola Kanada sempat memberikan kabar yang sedikit melegakan. "Setelah menjalani pemeriksaan medis hari ini di Toronto, dipastikan bahwa Alphonso Davies mengalami regangan otot ringan di tubuh bagian bawah. Ia akan kembali ke Jerman, tempat ia akan terus mendapat perawatan medis," demikian pernyataan federasi Kanada yang dikutip reporter The Athletic Joshua Kloke.

tz dan Münchner Merkur kemudian menyebut Davies akan absen selama tujuh hingga sepuluh hari. Namun, kondisi Davies ternyata kembali jauh lebih buruk.

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Pemain berusia 26 tahun itu harus ditarik keluar karena cedera setelah baru bermain lima menit dalam leg pertama perempat-final Concacaf Nations League. Saat Guatemala menyerang, Davies terpeleset ketika bergerak mundur di kotak penalti timnya sendiri. Ia sempat bangkit untuk menghalau tembakan yang menyusul, lalu duduk di lapangan untuk memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Saat berjalan menuju bangku cadangan, ia menggelengkan kepala, tampak frustrasi.

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Sejak mengalami robekan ligamen krusiat pada Maret 2025, Davies berulang kali bergulat dengan cedera otot. Ia antara lain melewatkan sebagian besar Piala Dunia terakhir yang digelar di negara asalnya . Davies hanya tampil selama sedikit lebih dari 20 menit di babak 32 besar.

Bagaimana Alphonso Davies menanggapi cederanya?

Dalam wawancara dengan portal One Soccer pada Minggu, Davies sudah menyatakan dirinya tidak terlalu yakin bisa segera kembali ke lapangan. Ia memang tidak bisa memastikan seberapa parah cederanya, tetapi ada satu hal yang ia yakini: "Ada sesuatu yang tidak beres."

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Mengalami empat cedera di paha belakang "adalah sesuatu yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Jika Anda terus mengalami cedera yang sama, pada suatu titik ada bagian yang bisa rusak, dan saat itu kita akan berbicara soal operasi. Itu yang saya takutkan. Ini benar-benar berat," kata Davies. Kini ia ingin berupaya sekuat tenaga untuk "tetap positif", "fokus pada pemulihan dan berusaha kembali secepat mungkin dengan aman".

Meski demikian, cedera lagi dan masa absen yang menyertainya membuat Davies "frustrasi dan marah. Cedera tidak pernah menyenangkan, terutama ketika Anda harus menghadapi cedera demi cedera di paha belakang. Saya selalu berusaha tetap positif pada masa-masa sulit, tetapi saat ini rasanya membuat frustrasi."

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Di Bayern Munich, Davies belakangan tampil dalam kondisi bagus dan bahkan sempat unggul dalam persaingan dengan rekrutan musim panas Nathaniel Brown di sisi kiri pertahanan, sebelum tampil meyakinkan menggantikan Luis Diaz yang cedera di sayap kiri.

Di semua kompetisi musim ini, Davies telah mencatatkan 15 penampilan, mencetak tiga gol dan menyumbangkan lima assist.