Manuel Neuer (40) mengumumkan keputusan besar terkait masa depannya

Manuel Neuer tidak berencana untuk mengakhiri karier gemilangnya. Menurut informasi dari Sky Sport, kiper Bayern München berusia 40 tahun itu ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dan tetap aktif bermain setelah 2026.

Neuer ingin memperpanjang kontraknya di München selama satu tahun, demikian dilaporkan pakar transfer Florian Plettenberg. Kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2026, namun pembicaraan awal mengenai kesepakatan baru telah dimulai. Pada hari Kamis, agennya, Thomas Kroth, terlihat di Säbener Straße.

Di dalam Bayern, sudah lama ada keinginan untuk mempertahankan Neuer lebih lama. Ikon klub Uli Hoeneß baru-baru ini mengatakan bahwa ia berharap kiper tersebut akan bermain setidaknya satu musim lagi. “Jika terserah saya, kami akan mencoba mempertahankannya selama satu tahun lagi,” kata Hoeneß.

Neuer telah menjaga gawang Bayern sejak 2011 dan berkembang menjadi salah satu kiper terbaik dalam sejarah. Secara total, ia telah bermain dalam 596 pertandingan untuk klub tersebut dan meraih, antara lain, dua gelar Liga Champions serta 13 gelar juara liga.

Dari pihak Bayern sendiri pun terdengar optimisme mengenai perpanjangan masa tinggal sang pemain berpengalaman. Menurut Fabrizio Romano, bahkan sudah ada kontrak baru yang siap hingga pertengahan 2027.