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Mantan presiden AC Milan, Bandara Malpensa resmi dinamai Silvio Berlusconi

Lebih dari tiga tahun setelah kepergiannya dan dua tahun sejak usulan tersebut diterima, hari ini digelar upacara resmi penamaan Bandara Internasional Milan-Malpensa atas nama Silvio Berlusconi. Pengusaha sukses, politikus yang secara objektif inovatif, bagi para tifus Milan dan banyak pesepakbola, ia adalah Sang Presiden.


Hari ini di bandara Milan-Malpensa digelar upacara resmi penamaan atas nama Silvio Berlusconi. Yang turut berbicara di sela-sela acara itu adalah sang adik, Paolo: "Hari ini Silvio memang sudah tidak ada lagi, tetapi ia lebih hidup dari sebelumnya. Ia hidup dalam perusahaan-perusahaannya, dalam kiprah olahraganya, dalam warisan politiknya, dalam kenangan kami, dan di hati kami. Hari ini ia juga ada di sini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas makna dari penghargaan ini yang mengikatnya selamanya dengan kota Milan yang dicintainya"

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