Mantan pemain Real Madrid: Modric adalah hadiah dari takdir

Bek Spanyol Mario Gila, pemain Milan saat ini dan mantan pemain Real Madrid, menegaskan bahwa keberadaannya kembali bersama bintang Kroasia Luka Modric di klub Italia tersebut merupakan hadiah dari takdir baginya, seraya memuji peran yang dimainkan rekannya itu dalam mengembangkan levelnya secara teknis dan mental.

Gila mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport": "Luka adalah sosok yang luar biasa. Saya cukup beruntung mengenalnya ketika saya masih lebih muda dan saya bersamanya di Real Madrid. Saya berlatih dengan tim utama, dan meskipun saya tidak terlalu banyak berinteraksi dengannya, saya melihatnya sebagai referensi; ia adalah pemain yang layak dikagumi, diamati, dan dijadikan tempat belajar."

Ia menambahkan: "Keberadaan saya bersama Luka di sini di Milan merupakan hadiah dari takdir bagi saya. Saya senang berbicara dengannya, mengenalnya, mendengarkan nasihat-nasihatnya, dan segala hal yang bisa ia sampaikan kepada saya. Saya yakin ia akan membuat saya berkembang jauh lebih baik sebagai pemain, dan yang terpenting, pada level mentalitas."

Kontrak yang berdurasi hingga Juni 2031 dan investasi sebesar 30 juta euro mencerminkan besarnya kepercayaan yang ditanamkan Milan kepada Gila setelah merekrutnya musim panas ini dari Lazio, sebuah kepercayaan yang ingin dibalas sang pemain di dalam lapangan. Ia menambahkan: "Datang ke sini bagi saya berarti mewujudkan sebuah mimpi dengan caranya sendiri. Sejak saya masih kecil, seperti semua orang, saya berpikir untuk menjadi seorang pemain, tetapi mencapai level ini tidaklah mudah. Jadi ini adalah sebuah mimpi."

Persiapan musim panas untuk musim baru bagi bek berusia 25 tahun itu sempat mengalami sedikit hambatan, akibat terhentinya latihan secara terpaksa pada akhir Juli menyusul cedera regangan pada otot rektus femoris kanannya selama pertandingan persahabatan melawan Celtic, namun ia berhasil melewatinya tanpa mengalami cedera apa pun.