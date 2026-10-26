Mantan pemain Real Madrid mengejutkan Vinicius usai El Clasico

Rafa Alkorta, mantan pemain Real Madrid, tak ragu untuk menentukan susunan pemain yang seharusnya diandalkan oleh pelatih Jose Mourinho dalam laga-laga besar.

Alkorta menilai penampilan Los Blancos saat menang 2-1 atas Barcelona, dan ia juga membela keputusan untuk mempertahankan susunan pemain yang tampil di El Clasico, bahkan setelah Vinicius Junior kembali masuk daftar pemain yang tersedia.

Jaringan Defensa Central memuat pernyataan Alkorta ketika ia menjadi bagian dari program Carrusel Deportivo, melalui radio Cadena SER.

Mantan pemain Los Merengues itu berkata, "Real Madrid telah melakukan segalanya dengan baik. Susunan pemain inti yang bermain melawan Barcelona adalah susunan untuk laga-laga besar. Tidak ada keraguan soal itu, Vinicius harus duduk di bangku cadangan."

Pendapat tegas ini kembali memunculkan diskusi tentang bagaimana pemain Brasil itu dimanfaatkan di dalam tim yang telah meyakinkan Alkorta, berkat penampilan kolektif yang mereka tunjukkan.

Alkorta menyoroti apa yang terjadi menjelang akhir babak pertama di El Clasico, dengan mengatakan, "Real Madrid menampilkan babak pertama terbaik mereka musim ini."

Ia juga mengakui adanya perubahan jalannya pertandingan kemudian, dengan menambahkan, "Barcelona lebih menguasai bola di babak kedua."

Ia melanjutkan, "Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, Jude Bellingham memiliki kepribadian yang membuatnya layak menjadi seorang pemimpin."

Dalam analisisnya, Alkorta membuat perbandingan antara Bernardo Silva dan Arda Guler. Kedua pemain itu menarik perhatiannya, tetapi ia lebih memilih pengalaman bintang Portugal itu dalam menjalankan tugas tertentu.

Ia berkata, "Bagi saya, Bernardo Silva bahkan lebih baik daripada Guler di posisi gelandang poros, sebagai pengatur permainan, karena ia lebih memahami tuntutan peran ini."

Ia juga sangat jelas ketika berbicara tentang Yan Diomande, saat ia mengatakan, "Betapa hebatnya pemain ini, Diomande. Ia ada di mana-mana, membantu dalam bertahan dan berkontribusi dalam menyerang, serta menjadi ancaman bagi lawan."

Kerja dua arah ini membantu memahami alasan Alkorta membela susunan pemain yang tampil di El Clasico. Ia memuji kemampuan mereka untuk menciptakan bahaya, di samping komitmen mereka terhadap tugas-tugas defensif untuk melindungi tim.

Berdasarkan apa yang ia lihat di hadapan Barcelona, Alkorta menyerukan untuk mempertahankan susunan pemain ini dalam pertandingan-pertandingan yang menuntut tingkat kesiapan tertinggi.

Dalam kerangka pandangan ini, ia menilai bahwa Vinicius harus menunggu kesempatannya dari bangku cadangan.